Фердинанд считает, что «Сити» должен был бить пенальти на 92-й в матче с «Лейпцигом»: «Хенрихс сыграл рукой. Реакция игроков «горожан» говорит обо всем»
Эксперты BT Sport считают, что «Ман Сити» должен был бить пенальти в матче с «Лейпцигом».
На 92-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между этими клубами (1:1) мяч, возможно, попал в руку защитника «быков» Бенджамина Хенрихса, находившегося в своей штрафной. Судья Сердар Гезюбююк из Нидерландов не отреагировал на эпизод.
Фото: скриншот трансляции BT Sport
Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс в эфире BT Sport обсудили этот момент.
«Это игра рукой! Поверить не могу!» – сказал экс-игрок «Сити» Райт-Филлипс, посмотрев повтор.
«Шон сейчас просто раздавлен. Это была игра рукой. Хенрихс пытается отмахнуться от мяча. Посмотрите на реакцию игроков «Сити», она говорит обо всем. Они все направились к судье», – ответил Фердинанд.
«Хенрихс был очень хорош во втором тайме, он закрыл весь правый фланг, но это было похоже на игру рукой. Неудивительно, что Пеп был раздражен», – добавил Харгривз.
Судьи просто за уши вытягивали Сити в матчах с Эвертоном , Вулверхэмптоном и Арсеналом.
Спокойно выиграли бы с разницей в 2-3 мяча !
Фердинанд не в курсе, что игроки Сити так на любое попадание мячом в игрока реагируют?
На Этихаде все станет на свой места...