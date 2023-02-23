Фердинанд считает, что «Сити» должен был бить пенальти на 92-й в матче с «Лейпцигом»: «Хенрихс сыграл рукой. Реакция игроков «горожан» говорит обо всем»

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Эксперты BT Sport считают, что «Ман Сити» должен был бить пенальти в матче с «Лейпцигом».

На 92-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между этими клубами (1:1) мяч, возможно, попал в руку защитника «быков» Бенджамина Хенрихса, находившегося в своей штрафной. Судья Сердар Гезюбююк из Нидерландов не отреагировал на эпизод.

Фото: скриншот трансляции BT Sport

Рио Фердинанд, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс в эфире BT Sport обсудили этот момент.

«Это игра рукой! Поверить не могу!» – сказал экс-игрок «Сити» Райт-Филлипс, посмотрев повтор.

«Шон сейчас просто раздавлен. Это была игра рукой. Хенрихс пытается отмахнуться от мяча. Посмотрите на реакцию игроков «Сити», она говорит обо всем. Они все направились к судье», – ответил Фердинанд.

«Хенрихс был очень хорош во втором тайме, он закрыл весь правый фланг, но это было похоже на игру рукой. Неудивительно, что Пеп был раздражен», – добавил Харгривз.

Фанаты «Сити» увидели пенальти на 90+2. А вы?

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18 комментариев

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amra73
забавно. Гёзюбююк на турецком означает большеглазый)))
+2
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Мари Хуан
Ответ Озил, озю и буду озить
Посмотрите на реакцию игроков «Сити» (с) Фердинанд не в курсе, что игроки Сити так на любое попадание мячом в игрока реагируют?
Да вообще как цыгане на любое нарушение реагируют, толпой на судью сразу))
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komarik99
Ответ Roman
Засуживать Сити уже стало нормой - что в АПЛ засчитывают какие-то невообразимые голы, как гол Рэшфорда, или ставят левейшие пенки, как на Нкетиа, что в ЛЧ теперь можно опираться об игрока Сити и забивать и не ставить чистый пенальти за попадание в руку
В прошлом году благодаря этим судьям сити взял чемпионство
Судьи просто за уши вытягивали Сити в матчах с Эвертоном , Вулверхэмптоном и Арсеналом.
+5
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+1
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OldRedWhite
Ответ Jaxongir Shodiev
Судья на ВАР начинает своё утро с баночки ред булла
Если бы Пеп не начал своё утро с баночки мочи , которая ударила ему в голову - поставить рекорд в ЛЧ по игре без замен и тактики осаждённой крепости …
Спокойно выиграли бы с разницей в 2-3 мяча !
0
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-3
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Озил, озю и буду озить
Посмотрите на реакцию игроков «Сити» (с)
Фердинанд не в курсе, что игроки Сити так на любое попадание мячом в игрока реагируют?
+7
-2
+5
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Виталий Мучаев
Ответ chouchou
нет конечно, но Бразилии почему-то второй ЧМ подряд не ставят очевидные пенальти..с Хорватией была игра рукой , как буд-то в волейбол решили играть
Опять пробел в логике, как те ошибки взаимосвязаны с этой? Если есть нарушение надо фиксировать фол, не имеет значение кто нарушил - богатый или бедный, знаменитый или ноунейм, в этом принцип справедливости.
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f0rmoceft
Ответ Jaxongir Shodiev
Судья на ВАР начинает своё утро с баночки ред булла
Судьям на вар перед матчем дали Ред Булл, и они улетели, ведь Ред Булл окрыляет)
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chouchou
Ответ Виталий Мучаев
И что теперь, если противник слабее можно судить в его пользу?
нет конечно, но Бразилии почему-то второй ЧМ подряд не ставят очевидные пенальти..с Хорватией была игра рукой , как буд-то в волейбол решили играть
+1
-1
0
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1skandeR
Как говорится: После драки кулаками не машут)
На Этихаде все станет на свой места...
+1
-1
0
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Roman
Засуживать Сити уже стало нормой - что в АПЛ засчитывают какие-то невообразимые голы, как гол Рэшфорда, или ставят левейшие пенки, как на Нкетиа, что в ЛЧ теперь можно опираться об игрока Сити и забивать и не ставить чистый пенальти за попадание в руку
+22
-9
+13
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Виталий Мучаев
Ответ j30
Не стыдно жаловаться на судейство в матче с соперником которого должны на классе обыгрывать?
И что теперь, если противник слабее можно судить в его пользу?
+27
-1
+26
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#SharkTeam
Ответ j30
Не стыдно жаловаться на судейство в матче с соперником которого должны на классе обыгрывать?
Играли как из под палки, в ответке жду разгром. А че бы не указать на очевидные косяки? Это же матчи на вылет, а не заочный спор. На дистанции плюс минус нивелируется, но тут ее нет
+11
-1
+10
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Михо
Это ж любимый судья Слуцкого) он много про него рассказывал
+2
-1
+1
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Jaxongir Shodiev
Судья на ВАР начинает своё утро с баночки ред булла
+49
0
+49
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j30
Ответ #SharkTeam
в этом матче вар не работал вообще
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+3
-16
-13
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KMR
Сердар из Нидерландов 😂
+3
-2
+1
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Born is the King
Это пенальти
+3
-5
-2
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#SharkTeam
в этом матче вар не работал вообще
+13
-4
+9
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