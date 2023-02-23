Фердинанд считает, что «Сити» должен был бить пенальти на 92-й в матче с «Лейпцигом»: «Хенрихс сыграл рукой. Реакция игроков «горожан» говорит обо всем»

Эксперты BT Sport считают, что « » должен был бить пенальти в матче с « ».

На 92-й минуте первого матча 1/8 финала между этими клубами (1:1) мяч, возможно, попал в руку защитника «быков» , находившегося в своей штрафной. Судья Сердар Гезюбююк из Нидерландов не отреагировал на эпизод.

Фото: скриншот трансляции BT Sport

, Оуэн Харгривз и Шон Райт-Филлипс в эфире BT Sport обсудили этот момент.

«Это игра рукой! Поверить не могу!» – сказал экс-игрок «Сити» Райт-Филлипс, посмотрев повтор.

«Шон сейчас просто раздавлен. Это была игра рукой. Хенрихс пытается отмахнуться от мяча. Посмотрите на реакцию игроков «Сити», она говорит обо всем. Они все направились к судье», – ответил Фердинанд.

«Хенрихс был очень хорош во втором тайме, он закрыл весь правый фланг, но это было похоже на игру рукой. Неудивительно, что Пеп был раздражен», – добавил Харгривз.

Фанаты «Сити» увидели пенальти на 90+2. А вы?