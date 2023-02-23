Аймар плакал после гола Месси Мексике на ЧМ: «Такое случается, когда любишь футбол. Мы всю неделю не спали, и этот мяч принес облегчение»
Пабло Аймар объяснил, почему заплакал после гола Лионеля Месси в ворота Мексики на ЧМ-2022.
Первый матч группового этапа против Саудовской Аравии сборная Аргентины проиграла со счетом 1:2. Матч против сборной Мексики завершился победой со счетом 2:0.
«Такое случается, когда очень любишь футбол. Мы почти неделю не спали, потому что нам было плохо.
Это было облегчением после недели напряжения – увидеть, что ничего еще не потеряно, и все еще может вернуться в прежнее русло», – сказал член тренерского штаба сборной Аргентины и бывший игрок «Валенсии».
Это было что-то с чем-то.
https://youtu.be/h-3S3nFWMko