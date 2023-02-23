Аймар плакал после гола Месси Мексике на ЧМ: «Такое случается, когда любишь футбол. Мы всю неделю не спали, и этот мяч принес облегчение»

Теги ПСЖ Лионель Месси Пабло Аймар лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 Футбол

Пабло Аймар объяснил, почему заплакал после гола Лионеля Месси в ворота Мексики на ЧМ-2022.

Первый матч группового этапа против Саудовской Аравии сборная Аргентины проиграла со счетом 1:2. Матч против сборной Мексики завершился победой со счетом 2:0.

«Такое случается, когда очень любишь футбол. Мы почти неделю не спали, потому что нам было плохо.

Это было облегчением после недели напряжения – увидеть, что ничего еще не потеряно, и все еще может вернуться в прежнее русло», – сказал член тренерского штаба сборной Аргентины и бывший игрок «Валенсии».

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9 комментариев

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Heisenberg
Ответ Барсик Юрана
Как тяжело Аргентина начинала ЧМ и как легко в финале расправилась с лягушатниками, если бы конечно не судейка с двумя липовыми пенками в ворота Мартинеса
Будем объективны, судья отлично отсудил матч, и Аргентина справедливо его выиграла. Зачем вы пишете такую ересь?
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Айлин 1990
Вы бы увидели, как плакали пользователи Роман, Банана, Бишеп, Шаолин, Декард Шоу, Moscow, leexxxxxtm, Оливер Кан удаляет Робертом, На войне как на войне после этого гола.
Это было что-то с чем-то.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Судей забыл поблагодарить. Он реально поди верит, что Агри что-то там выиграли))
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Экспертное мнение
Самый сложный матч Аргентины на ЧМ, матч был совсем без моментов и даже без подходов, и сам гол Месси был забит из ничего. Если и в футболе можно выиграть матч в одиночку - это был именно тот случай, в самый опасный момент Месси включал величайшего тащера в истории футбола. Ведь пропусти тогда Аргентина при 0-0 шальной гол в конце и всё, поехали бы домой. С этим моментом в истории ЧМ сравнится разве что "гол столетия" Марадоны, всё, никто другой рядом не стоит.
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Игорь Климов
Этот гол от Месси просто шедевр!
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+3
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Барсик Юрана
Как тяжело Аргентина начинала ЧМ и как легко в финале расправилась с лягушатниками, если бы конечно не судейка с двумя липовыми пенками в ворота Мартинеса
+7
-2
+5
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rej1sta
Вот этот момент:
https://youtu.be/h-3S3nFWMko
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+6
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ХавиГави_Паратрупер
Да уж, этот гол бы как укол адреналина и все поняли, что эта Аргентина всё-таки жива. Остальное уже история😏
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Злобный Конь
С Таткой Мартино вообще удивительно как Мексика добралась до ЧМ.
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