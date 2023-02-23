Винисиус, Марез, Чалханоглу и Лосано – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.

Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез забил гол в игре с «РБ Лейпциг» (1:1).

Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу в матче с «Порту» (1:0) пробежал 11,91 км, точность передач – 72%, максимальная скорость – 32 км/ч.

Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано сделал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (2:0).

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил два гола и отдал результативный пас в матче с «Ливерпулем» (5:2).

3 комментария

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Raul7Realmadrid
Ответ Zidan GOAT
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Или в России
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Zidan GOAT
Очевиднее только выборы президента в Беларуси
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПапаКарлито
Вини с большим отрывом
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