Винисиус, Марез, Чалханоглу и Лосано – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.
Хавбек «Манчестер Сити» Рияд Марез забил гол в игре с «РБ Лейпциг» (1:1).
Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу в матче с «Порту» (1:0) пробежал 11,91 км, точность передач – 72%, максимальная скорость – 32 км/ч.
Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано сделал голевую передачу в игре с «Айнтрахтом» (2:0).
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил два гола и отдал результативный пас в матче с «Ливерпулем» (5:2).
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