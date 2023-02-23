Где смотреть Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 25 февраля

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дамак Футбол

В субботу, 25 февраля, сыграют Дамак и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Дамак – Аль-Наср

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Дамак: все новости

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости

Прогноз на матч Дамак – Аль-Наср

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