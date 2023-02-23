Где смотреть Дамак – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 25 февраля
В субботу, 25 февраля, сыграют Дамак и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Дамак – Аль-Наср
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Комментарии