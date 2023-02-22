Марез верит, что «Сити» выиграет ЛЧ: «Наша команда создана для таких моментов. Игроки способны менять ситуацию, и я в том числе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рияд Марез Футбол

Рияд Марез верит, что «Манчестер Сити» способен завоевать Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы – команда, которая создана для таких особенных моментов. Мы должны выиграть этот трофей, этого хотят все. У нас есть игроки, которые могут изменить ситуацию в ключевые моменты, и я в том числе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «РБ Лейпциг». Первый матч пройдет на «Ред Булл Арене» в среду, 22 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

7 комментариев

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Пакаев
Ну не везет вам, парни, не везет(
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RealJericho
Рияд, мечты - это прекрасно, но конкуренция в лч запредельная
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HI MARS
Так везёт на групповом этапе и так дико не везёт в плей-офф.Странный клуб
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kin
Наполи интересно может дойти до финала?
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ПапаКарлито
Ваша команда создана для того чтобы сливать в плей-офф
+6
-2
+4
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Enotaz24
Рано или поздно
+2
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+2
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DolJun
спасибо марезу за тот промах на 96ой
+5
-1
+4
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