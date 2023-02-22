Марез верит, что «Сити» выиграет ЛЧ: «Наша команда создана для таких моментов. Игроки способны менять ситуацию, и я в том числе»

верит, что «Манчестер Сити» способен завоевать Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Мы – команда, которая создана для таких особенных моментов. Мы должны выиграть этот трофей, этого хотят все. У нас есть игроки, которые могут изменить ситуацию в ключевые моменты, и я в том числе», – сказал полузащитник « ».

В 1/8 финала чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «РБ Лейпциг». Первый матч пройдет на «Ред Булл Арене» в среду, 22 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.