Где смотреть Волга Ульяновск – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 25 февраля

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Волга Ульяновск Футбол

В субботу, 25 февраля, сыграют Волга Ульяновск и Зенит в четвертьфинале этапе 1 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Волга – Зенит

  • Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Волга – Зенит

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