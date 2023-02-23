Где смотреть Волга Ульяновск – Зенит, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 25 февраля
В субботу, 25 февраля, сыграют Волга Ульяновск и Зенит в четвертьфинале этапе 1 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Труд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Волга – Зенит
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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