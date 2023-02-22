Матч «МЮ» – «Барселона» в Лиге Европы будет судить француз Тюрпен

УЕФА назначил судей на предстоящие матчи .

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона»

Судья – , ассистенты – Николя Дано, Бенжамен Паж, резервный арбитр – Жереми Пиньяр, ВАР – Жером Брисар, АВАР – (все – Франция);

«Нант» – «Ювентус»

Судья – , ассистенты – Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Сераин, резервный арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Игнасио Иглесиас Вильянуэва (все – Испания).

Оба матча состоятся завтра, 23 февраля. Игра « » – «Ювентус» начнется в 20:45 по московскому времени, «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – в 23:00.