Матч «МЮ» – «Барселона» в Лиге Европы будет судить француз Тюрпен

Теги Нант Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Клеман Тюрпен Игнасио Иглесиас Вильянуэва Рауль Кабаньеро Мартинес Николя Дано Пабло Гонсалес Фуэртес Жером Брисар Хосе Мария Санчес Мартинес Хуан Мартинес Мунуэра Вилли Делажо Иньиго Прието Лопес де Сераин Бенжамен Паж Жереми Пиньяр Футбол

УЕФА назначил судей на предстоящие матчи Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона»

Судья – Клеман Тюрпен, ассистенты – Николя Дано, Бенжамен Паж, резервный арбитр – Жереми Пиньяр, ВАР – Жером Брисар, АВАР – Вилли Делажо (все – Франция);

«Нант» – «Ювентус»

Судья – Хосе Мария Санчес Мартинес, ассистенты – Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Сераин, резервный арбитр – Пабло Гонсалес Фуэртес, ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Игнасио Иглесиас Вильянуэва (все – Испания).

Оба матча состоятся завтра, 23 февраля. Игра «Нант» – «Ювентус» начнется в 20:45 по московскому времени, «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» – в 23:00.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FTGEA
Наконец-то то нормальный арбитр, а не нн какой-то типо Мариани
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бауыржан Кизбаев
Мю победа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
ну всё, хана барсукам. этот тюрбан обожает гасить испанцев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бабур ровшанов
Ответ Tony Grey
Соглашусь, судья в прошлом матче поплыл и косячил, надеюсь завтра он не будет вмешиваться и на результат будут влиять только команды
Главное чтоб наши судью не подкупили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Ravshan Babayazov
Одну рюмку
Это много. Да и вообще пить это очень не хорошо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пакаев
Тюрпен, главное не тюпи 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ravshan Babayazov
Ответ Zorro
Выпил?
Одну рюмку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Очень надеюсь на победу Барсы после таких потерь ( надеюсь будет хорошая игра

ПС Вчера смотрел фильм Евротур, после этого с весельем смотрю на болельщиков МЮ (в хорошем смысле)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Удачи маню против судейского проекта
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tony Grey
Ответ Пепси пеналдувич
Пусть матч будет огонь! Судейство не должно подводить, а то в том матче спорных моментов было слишком много.
Соглашусь, судья в прошлом матче поплыл и косячил, надеюсь завтра он не будет вмешиваться и на результат будут влиять только команды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эркинбек Апаканов
Ответ QWertY
Ну справедливости ради вчера был левый штрафной после которого Реал забил и неназначенный пендаль на Нуньесе
🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
90 Minutes
Барселона победит.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Фанфан-тюрпен
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ Nice football Top
На Нуньесе пенки не было,а на вини штрафной честный там в него влетели
Сейчас бы обиженому-хейтеру манку что-то тут доказывать
У них уже и штрафной оказывается левый теперь)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Адилжан Иманкулов
Да удачи Барслоне а МЮ победы
Выпил?
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адилжан Иманкулов
Ответ Zorro
Удачи Барселоне.
Да удачи Барслоне а МЮ победы
+39
-12
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nice football Top
Ответ QWertY
Ну справедливости ради вчера был левый штрафной после которого Реал забил и неназначенный пендаль на Нуньесе
На Нуньесе пенки не было,а на вини штрафной честный там в него влетели
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрос Кот
Вы говорите,что Вы француз?
Тогда почему у Вас такая рязанская морда?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Удачи Барселоне.
+10
-11
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Пахнет жаренным🔥 Барсе с французами не очень везёт, желаю удачи Хави и ко
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Витольд Бубеный
О ля ля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Надеюсь хорошо отсудит, без сомнительных решений
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Пусть матч будет огонь! Судейство не должно подводить, а то в том матче спорных моментов было слишком много.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Glory Real Madrid
Ответ llolishe
Более менее адекватный судья не то что румын судивший вчера матч Ливерпуль-Реал
🧯🧯🧯 Держи и не благодари!
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ llolishe
Более менее адекватный судья не то что румын судивший вчера матч Ливерпуль-Реал
Ну справедливости ради вчера был левый штрафной после которого Реал забил и неназначенный пендаль на Нуньесе
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий