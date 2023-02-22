Аккаунт Кубка России потроллил афишу «Спартака» в стиле игры по «Гарри Поттеру»: «Если вы волшебники, почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес ахахаха Hogwarts Legacy Гарри Поттер кино Футбол

Телеграм-канал Фонбет Кубка России пошутил над «Спартаком».

«Спартак» представил афишу к матчу против «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России в стиле игры Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».

«Долгое ожидание наконец-то подошло к концу. Время творить магию!» – говорится в заявлении красно-белых.

Аккаунт Кубка России в телеграме ответил на пост «Спартака» с афишей: «Если вы волшебники, то почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?»

Напомним, Квинси Промес пропустил сборы «Спартака» по личным причинам.

«Локомотив» примет «Спартак» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды

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34 комментария

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Посторонним В
Ответ mnogokotin-
0 легов у спартака в составе )
Не достижение! У Зенита тоже скоро 0 легов будет)))
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Александр Павлов
Ответ ПивоВАР
Да это скорее дело Фонбет-Газпром-Тв, которые своего представителя даже в раздевалку трансгрессировать не смогли.
Ага. Трансгрессировоть от слова трансгендер
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Evgeny Trifonov
Ответ Тимоти Батя
Это реклама за которую заплатили, логично что они одинаковые
какая реклама? разработчик игры Avalanche американская компания. Ты реально думаешь что она заказала рекламу у российского клуба в нынешнее время санкций и отмены всего русского в спорте?
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Garikus89
Ответ Тимоти Батя
Это реклама за которую заплатили, логично что они одинаковые
Реклама чего? Игры, которая не продается в России и даже не переведена на русский язык?)
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KOTOV71
Ответ Александр Быкович
Простите а какого ... официальный аккаунт соревнования кубок России вообще как-то троллит Спартак?Вот как тут не начать верить в теорию заговора?Ну серьёзно?!?!Вообще нейтральная организация, которая должна заниматься организацией турнира, почему-то троллит клуб и почему-то только один клуб,совпадение?Не думаю)
Пора в МФЦ " окошко" открыть- приём заявлений по " Заговору против Спартака"
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charly_54
Ответ Александр Быкович
Простите а какого ... официальный аккаунт соревнования кубок России вообще как-то троллит Спартак?Вот как тут не начать верить в теорию заговора?Ну серьёзно?!?!Вообще нейтральная организация, которая должна заниматься организацией турнира, почему-то троллит клуб и почему-то только один клуб,совпадение?Не думаю)
Зря не думаешь, попробуй
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ПивоВАР
Ответ Александр Павлов
Ну тут всё понятно. Фонбет спонсор команды из конюшни. Этот троль именно от них , а не от кубка
Да это скорее дело Фонбет-Газпром-Тв, которые своего представителя даже в раздевалку трансгрессировать не смогли.
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Никого_нет
От оф аккаунта кубка недопустимо такое
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Дмитрий9779
Ответ Max Zhomkov
игру будут переносить ? кто в курсе при каком минусе можно играть? мне лететь с работы?))
За три часа до игры было -11,по регламенту будут измерять за 2 часа и за час до начала.
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Тимоти Батя
Ответ Evgeny Trifonov
Кстати КБ афишу украли у Бетиса. У них такая неделю назад была
Это реклама за которую заплатили, логично что они одинаковые
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charly_54
Ответ Evgeny Trifonov
Кстати КБ афишу украли у Бетиса. У них такая неделю назад была
Чтоооо? Не может быть?!
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Kulver
Ответ Max Zhomkov
игру будут переносить ? кто в курсе при каком минусе можно играть? мне лететь с работы?))
вроде будут играть, -11 у них было на градуснике.
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Владимир Молявин
Зачем так-то грубо???
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Иван Тасминский
Ответ Max Zhomkov
игру будут переносить ? кто в курсе при каком минусе можно играть? мне лететь с работы?))
Вроде решили не переносить
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RussianAnimal
Буду мучить спортс как Энди Дюфрейн: спортс, когда у КР будет таблица и сетка плэй-офф?
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charly_54
Ответ Александр Коларов
Квинси опять ездил кого то убивать ?
Че то с наркотой в этот раз вроде
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Александр Павлов
Ну тут всё понятно.
Фонбет спонсор команды из конюшни. Этот троль именно от них , а не от кубка
+3
-4
-1
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olua
отличная шутка. трангрессию только истинные любители гарри поттера поймут
+1
-2
-1
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Александр Быкович
Простите а какого ... официальный аккаунт соревнования кубок России вообще как-то троллит Спартак?Вот как тут не начать верить в теорию заговора?Ну серьёзно?!?!Вообще нейтральная организация, которая должна заниматься организацией турнира, почему-то троллит клуб и почему-то только один клуб,совпадение?Не думаю)
+6
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-3
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ьььь
Писали наверное под действиями галлюциногенных грибов
+3
-5
-2
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Max Zhomkov
игру будут переносить ? кто в курсе при каком минусе можно играть? мне лететь с работы?))
0
0
0
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mnogokotin-
0 легов у спартака в составе )
+8
-1
+7
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Гамарджоба Генацвале
Трансгрессировать? Они для философов это писали ?
+1
-3
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Evgeny Trifonov
Кстати КБ афишу украли у Бетиса. У них такая неделю назад была
+20
-3
+17
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Ильдар Фарукшин
Он у нас главный волшебник, что хочет, то и делает
+1
-3
-2
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