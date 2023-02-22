Аккаунт Кубка России потроллил афишу «Спартака» в стиле игры по «Гарри Поттеру»: «Если вы волшебники, почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?»
Телеграм-канал Фонбет Кубка России пошутил над «Спартаком».
«Спартак» представил афишу к матчу против «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России в стиле игры Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера».
«Долгое ожидание наконец-то подошло к концу. Время творить магию!» – говорится в заявлении красно-белых.
Аккаунт Кубка России в телеграме ответил на пост «Спартака» с афишей: «Если вы волшебники, то почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?»
Напомним, Квинси Промес пропустил сборы «Спартака» по личным причинам.
«Локомотив» примет «Спартак» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Промес приступил к тренировкам со «Спартаком». Он пропустил сборы команды
Фонбет спонсор команды из конюшни. Этот троль именно от них , а не от кубка