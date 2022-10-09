Чорлука об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локо»: «Опоздали с решением на полгода»

считает, что должен был принимать кадровые решения раньше.

Московский клуб уволил главного тренера и спортивного директора после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4).

«Опоздали с решением на полгода», – написал бывший защитник железнодорожников в комментариях к посту с этой новостью.

После 12 матчей Мир «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 9 очками. Следующий матч московская команды проведет 15 октября – против «Торпедо».