Чорлука об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локо»: «Опоздали с решением на полгода»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ведран Чорлука Томас Цорн Йозеф Циннбауэр Футбол

Ведран Чорлука считает, что «Локомотив» должен был принимать кадровые решения раньше.

Московский клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4).

«Опоздали с решением на полгода», – написал бывший защитник железнодорожников в комментариях к посту с этой новостью.

После 12 матчей Мир РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 9 очками. Следующий матч московская команды проведет 15 октября – против «Торпедо». 

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