Чорлука об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локо»: «Опоздали с решением на полгода»
Ведран Чорлука считает, что «Локомотив» должен был принимать кадровые решения раньше.
Московский клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4).
«Опоздали с решением на полгода», – написал бывший защитник железнодорожников в комментариях к посту с этой новостью.
После 12 матчей Мир РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 9 очками. Следующий матч московская команды проведет 15 октября – против «Торпедо».
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