ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Кубке России уже завтра. Поддержите армейцев в первом домашнем матче этого года!

Теги ЦСКА натив Футбол

«ЦСКА» принимает «Краснодар» в первом матче четвертьфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу уже завтра, 23 февраля, в 17:30 на стадионе «ВЭБ Арена»

В последней встречи двух команд ЦСКА одержал уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Второй, ответный матч четвертьфинала Кубка России между двумя командами пройдет 28 февраля в 19:20 в Краснодаре.

Билеты на матч доступны по ссылке.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
гении заголовка... это вы по адресу за такой поддержкой обратились
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артемий Тиканов
Красно-белых?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий