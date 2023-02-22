ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Кубке России уже завтра. Поддержите армейцев в первом домашнем матче этого года!

«ЦСКА» принимает «Краснодар» в первом матче четвертьфинале Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу уже завтра, 23 февраля, в 17:30 на стадионе «ВЭБ Арена»

В последней встречи двух команд ЦСКА одержал уверенную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Второй, ответный матч четвертьфинала Кубка России между двумя командами пройдет 28 февраля в 19:20 в Краснодаре.

Билеты на матч доступны по ссылке.