Фанаты « » освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с « ».

После того, как на « » перед первым матчем 1/8 финала прозвучал гимн , болельщики свистели и скандировали: «Fuck UEFA!» («##### !» – Sports.ru).

Вероятно, это отсылка к беспорядкам на прошлом финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», в которых сперва обвинили англичан.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал» (2:1, перерыв).

Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию