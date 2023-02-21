«##### УЕФА». Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн ЛЧ перед матчем с «Реалом»
Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с «Реалом».
После того, как на «Энфилде» перед первым матчем 1/8 финала прозвучал гимн Лиги чемпионов, болельщики свистели и скандировали: «Fuck UEFA!» («##### УЕФА!» – Sports.ru).
Вероятно, это отсылка к беспорядкам на прошлом финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», в которых сперва обвинили англичан.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал» (2:1, перерыв).
Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию
P.S. зачем ходите-то тогда, клоуны? Бойкот - действенная мера, УЕФА не получит деньги