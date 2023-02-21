«##### УЕФА». Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн ЛЧ перед матчем с «Реалом»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики брань контент Футбол

Фанаты «Ливерпуля» освистали гимн Лиги чемпионов перед матчем с «Реалом».

После того, как на «Энфилде» перед первым матчем 1/8 финала прозвучал гимн Лиги чемпионов, болельщики свистели и скандировали: «Fuck UEFA!» («##### УЕФА!» – Sports.ru).

Вероятно, это отсылка к беспорядкам на прошлом финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», в которых сперва обвинили англичан.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал» (2:1, перерыв).

Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию

50 комментариев

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Роман Лавриненко
Ответ Yuri Ten
Сектор плюс на барабане, какую букву вы хотите открыть?
А можно две, леонидаркадич? С меня банка огурцов и мяшок бульбы))
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исянов
фанаты ливерпуля просто очень глупые по своей сути. но в принципе клуб заслуживает таких болельщиков.
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Dexter Dallas
А можно узнать читая fuck, как его перевести для себя так, чтобы не нужно было писать ####? А то на англ можно. А на русском нельзя?)
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jepp ebriloff
Ну и Ливерпуль решил в знак протеста окончательно устраниться из турнира на следующий год👌🏻
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olander
Так уйдите с трибун ! Зачем вам этот турнир ненавистной организации?
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Tima_Milan
Кубок УЕФА.
+2
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ẞADIM TM
Ответ Momos
Это не шутка, а реальное опасение. 2 инцидента + еще в прошлом году было близко в Париже. Такие вот у Ливерпуля болельщики
мало что может бытт
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Ruslan Bakanov
Уау, ну после такого однозначно..... ничего не изменится ))
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LepRiKonS
####Ь УЕФА, ####Ь!
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John Johnson
Красавцы, все по делу
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ts_vlad
Ответ sievra
Спешу обрадовать болельщиков Ливерпуля - это их последний домашний матч в ЛЧ в этом сезоне, потом полгода без ненавистного турнира P.S. зачем ходите-то тогда, клоуны? Бойкот - действенная мера, УЕФА не получит деньги
Ведь уефа зарабатывает исключительно на продаже билетов на энфилде, да?))))
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Momos
Ответ ẞADIM TM
шутка не очень, как никак тогда погибли простые жители
Это не шутка, а реальное опасение. 2 инцидента + еще в прошлом году было близко в Париже. Такие вот у Ливерпуля болельщики
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Сергей Кильцов
Ответ Фиват Ильясов
Толи дело Рпл
Нет, конечно, но такую крупную организацию, да ещё и в Европе, только светоликий может контролировать. РПЛ он отдал людям поменьше, а тут все ровно как хочу, так и мешаю. Смотрю себе в бункере, что душа хочет, в Фонбете бюджеты Норильска ставлю. :D
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sievra
Спешу обрадовать болельщиков Ливерпуля - это их последний домашний матч в ЛЧ в этом сезоне, потом полгода без ненавистного турнира

P.S. зачем ходите-то тогда, клоуны? Бойкот - действенная мера, УЕФА не получит деньги
+1
-3
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Максим Черкашин
Ответ onsigne
болельщики свистели и скандировали: «#### UEFA!» («##### УЕФА!» – Sports.ru) Спасибо за перевод
Я приехал из Ульяновска передаю гостинцы в виде банки огурцов. Первая буква п.:))))))
+11
-2
+9
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maxim2108
###### клоуны🤷‍♂️
+1
-1
0
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barsiksimba
Ответ Aleksei N?nik
##### - Это наверное СЛАВА ?
#### - это YNWA
+2
0
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l1973
Ха, в Суперлигу хотят походу.
+1
0
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filippa
##### откройте 1 букву. а то много вариантов.
+2
0
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filippa
Ответ onsigne
болельщики свистели и скандировали: «#### UEFA!» («##### УЕФА!» – Sports.ru) Спасибо за перевод
#### это глагол или существительное?
+9
0
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Yuri Ten
Сектор плюс на барабане, какую букву вы хотите открыть?
+7
0
+7
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Ман Сити
Быстро забыли подачки Лаоса, Брыха и Скомины. Кусают руку, которая кормит их проект
+3
-4
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Фиват Ильясов
Ответ Сергей Кильцов
Ваша ЕВРОПЕЙСКАЯ непродажная организация. :D
Толи дело Рпл
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~Last Bullet~
Откройте первую букву, а то непонятно.
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Giggs888
Фуцк УЕФА
0
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