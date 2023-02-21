«Винисиус может найти Бензема с закрытыми глазами и сделать передачу – это магия. Большое влияние на игру у Вальверде и Модрича». Дудек об игроках «Реала»

назвал ключевых игроков «Реала» перед матчем с «Ливерпулем».

«Будет здорово наблюдать за игрой , Дарвина [Нуньеса], Байчетича, Салаха...

Думаю, ключевым игроком «Реала» в прошлом году был . Он соединял атаку и оборону, он был повсюду. Он поддерживал темп матча на очень высоком уровне. Удивительно, сколько великолепных игроков мы увидим в матче одновременно.

Бензема находится на другом уровне. У него были проблемы с травмами, но он способен решить исход матча в пользу « ». У них с Винисиусом удивительная связь. Вини может найти с закрытыми глазами и отдать ему передачу. Между ними есть магия.

И Модрич – он может ускорить или замедлить игру, опуститься глубже... Он оказывает большое влияние на игру мадридцев», – сказал бывший вратарь «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.