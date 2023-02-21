«Винисиус может найти Бензема с закрытыми глазами и сделать передачу – это магия. Большое влияние на игру у Вальверде и Модрича». Дудек об игроках «Реала»
Ежи Дудек назвал ключевых игроков «Реала» перед матчем с «Ливерпулем».
«Будет здорово наблюдать за игрой Винисиуса, Дарвина [Нуньеса], Байчетича, Салаха...
Думаю, ключевым игроком «Реала» в прошлом году был Вальверде. Он соединял атаку и оборону, он был повсюду. Он поддерживал темп матча на очень высоком уровне. Удивительно, сколько великолепных игроков мы увидим в матче одновременно.
Бензема находится на другом уровне. У него были проблемы с травмами, но он способен решить исход матча в пользу «Реала». У них с Винисиусом удивительная связь. Вини может найти Бензема с закрытыми глазами и отдать ему передачу. Между ними есть магия.
И Модрич – он может ускорить или замедлить игру, опуститься глубже... Он оказывает большое влияние на игру мадридцев», – сказал бывший вратарь «Реала».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.
— Он играет против нас
До удивительной связи. Связь между на поле реально убойная