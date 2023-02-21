«Винисиус может найти Бензема с закрытыми глазами и сделать передачу – это магия. Большое влияние на игру у Вальверде и Модрича». Дудек об игроках «Реала»

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Ежи Дудек назвал ключевых игроков «Реала» перед матчем с «Ливерпулем».

«Будет здорово наблюдать за игрой Винисиуса, Дарвина [Нуньеса], Байчетича, Салаха...

Думаю, ключевым игроком «Реала» в прошлом году был Вальверде. Он соединял атаку и оборону, он был повсюду. Он поддерживал темп матча на очень высоком уровне. Удивительно, сколько великолепных игроков мы увидим в матче одновременно.

Бензема находится на другом уровне. У него были проблемы с травмами, но он способен решить исход матча в пользу «Реала». У них с Винисиусом удивительная связь. Вини может найти Бензема с закрытыми глазами и отдать ему передачу. Между ними есть магия.

И Модрич – он может ускорить или замедлить игру, опуститься глубже... Он оказывает большое влияние на игру мадридцев», – сказал бывший вратарь «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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6 комментариев

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nobrainnopain
Как у акулы, только в губах у него ампулы лоренцини
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Berekella 999
Унисиус
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ljolik888
Сегодня Дудек в ударе - везде и .... а где был последнее время наверно большинство даже не знает .
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Black Phoenix
Связка малыша Винни и Бензема - главное украшение Реала при Карло Анчелотти. Браво! Сливочным - красивой победы!
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Андрей Хенто
А ведь два сезона назад Бензема говорил, чтобы ему не пасовали, а образовали отличную связку, которая в прошлом сезоне принесла много трофеев Мадриду. Карим вообще идеальный партнер, умнейший футболист, который не только сам хорош, но своим опытом и чтением игры и уровнем помогает другим раскрывать свои самые лучшие качества.
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Cruel Snake
От момента :
— Он играет против нас
До удивительной связи. Связь между на поле реально убойная
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