Гендиректор «Зенита» об отказе от турнира в Абу-Даби из-за сбора в Дубае: «Все-таки это около 150 км между городами»

Александр Медведев прокомментировал отказ «Зенита» от межсезонного турнира в ОАЭ.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир . Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», , и .

– РПЛ анонсировала проведение товарищеского турнира в Абу-Даби в феврале, после чего президент лиги Александр Алаев назвал «Зенит» в числе клубов, которые предварительно согласились принять в нем участие. Принято ли окончательное решение об участии?

– Нет. С учетом того, что, как выяснилось, турнир Winline предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае («Зенит» в феврале проведет сбор в Дубае – прим. Sports.ru), мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 км между городами.

– Какая альтернатива ему будет найдена?

– У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.

– Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы?

– Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй. Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки, – заявил генеральный директор .