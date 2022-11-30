Гендиректор «Зенита» об отказе от турнира в Абу-Даби из-за сбора в Дубае: «Все-таки это около 150 км между городами»
Александр Медведев прокомментировал отказ «Зенита» от межсезонного турнира в ОАЭ.
С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов Мир РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».
– РПЛ анонсировала проведение товарищеского турнира в Абу-Даби в феврале, после чего президент лиги Александр Алаев назвал «Зенит» в числе клубов, которые предварительно согласились принять в нем участие. Принято ли окончательное решение об участии?
– Нет. С учетом того, что, как выяснилось, турнир Winline предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае («Зенит» в феврале проведет сбор в Дубае – прим. Sports.ru), мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 км между городами.
– Какая альтернатива ему будет найдена?
– У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.
– Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы?
– Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй. Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки, – заявил генеральный директор «Зенита».
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