«Зенит» может провести благотворительный матч с турецким грандом в марте. Доходы передадут пострадавшим от землетрясения

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция Матч ТВ Благотворительность Футбол

«Зенит» планирует провести благотворительный матч во время мартовской паузы.

По информации «Матч ТВ», петербуржский клуб работает над организацией товарищеской игры в Стамбуле с одним из местных грандов. Предполагается, что все доходы от игры поступят в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

В календаре РПЛ в марте запланирована пауза между матчами 20‑го и 21‑го туров. «Зенит» не будет играть с 19 марта по 2 апреля. 

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3 комментария

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Burel
к сожалению, эти и здесь распилят 😰
0
-3
-3
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evil
опять отсепаханят наш зенит, к бабке не ходи
0
-4
-4
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MAXIMum1
Ну а что, отличная идея. И практику получить, и что-то на благотворительность заработать. Тем более соперник будет серьёзным.
+5
-4
+1
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