«Зенит» может провести благотворительный матч с турецким грандом в марте. Доходы передадут пострадавшим от землетрясения

«Зенит» планирует провести благотворительный матч во время мартовской паузы.

По информации «Матч ТВ», петербуржский клуб работает над организацией товарищеской игры в Стамбуле с одним из местных грандов. Предполагается, что все доходы от игры поступят в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

В календаре РПЛ в марте запланирована пауза между матчами 20‑го и 21‑го туров. «Зенит» не будет играть с 19 марта по 2 апреля.