«Зенит» и «Сепахан» направят доходы от матча на помощь пострадавшим от землетрясения в Иране

«Зенит» и «Сепахан» направят средства, вырученные от матча, на благотворительность.

Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» прошел 17 февраля в Иране. «Сепахан» одержал победу со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба « », все вырученные от матча средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в Иране в конце января. В результате стихийного бедствия пострадали более 1100 человек.

«Зенит» – самый популярный клуб России. Оба народа, клуба и государства хотят сотрудничать». Глава иранского «Сепахана» о соглашении с питерцами