«Зенит» и «Сепахан» направят доходы от матча на помощь пострадавшим от землетрясения в Иране

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Сепахан высшая лига Иран ТАСС деньги Благотворительность Футбол

«Зенит» и «Сепахан» направят средства, вырученные от матча, на благотворительность.

Товарищеский матч между «Зенитом» и иранским «Сепаханом» прошел 17 февраля в Иране. «Сепахан» одержал победу со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», все вырученные от матча средства будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в Иране в конце января. В результате стихийного бедствия пострадали более 1100 человек.

«Зенит» – самый популярный клуб России. Оба народа, клуба и государства хотят сотрудничать». Глава иранского «Сепахана» о соглашении с питерцами

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4 комментария

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Арсений Элин
А вот это хороший ход,молодцы!
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TheSportNik
Хорошее дело, молодцы!
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Tigo_Volchara93
10 тыс $?
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redbalance
Сепахан молорики.
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-1
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