Умер бывший нападающий «Реала» и почетный президент клуба Амансио. Ему было 83 года

Скончался бывший нападающий «Реала» Амансио.

Испанец ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он выступал за мадридскую команду с 1962 по 1976 год и провел 344 матча в чемпионате Испании. С 1984 по 1985 год он возглавлял « ».

В составе «Реала» 9 раз становился чемпионом Испании, выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка Испании.

С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента «Реала».