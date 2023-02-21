Умер бывший нападающий «Реала» и почетный президент клуба Амансио. Ему было 83 года
Скончался бывший нападающий «Реала» Амансио.
Испанец ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он выступал за мадридскую команду с 1962 по 1976 год и провел 344 матча в чемпионате Испании. С 1984 по 1985 год он возглавлял «Мадрид».
В составе «Реала» Амансио 9 раз становился чемпионом Испании, выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка Испании.
С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента «Реала».
🤍
Еще хуже.
Для ховнистых и вонючих говорю специально.
Историю знаю хорошо.Мне Википедия не нужна, как вам барышни
Он был тренером Кастильи, которая выиграла испанский пердив. Уникальный случай.
Ну и приложил руку к пятёрке Буитре..
Покойся с миром, легенда.
Люди сейчас не за клубы болеют, а за игроков.
Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано.
Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом.
Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.