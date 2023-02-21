Умер бывший нападающий «Реала» и почетный президент клуба Амансио. Ему было 83 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Амансио Футбол

Скончался бывший нападающий «Реала» Амансио.

Испанец ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он выступал за мадридскую команду с 1962 по 1976 год и провел 344 матча в чемпионате Испании. С 1984 по 1985 год он возглавлял «Мадрид».

В составе «Реала» Амансио 9 раз становился чемпионом Испании, выиграл Кубок европейских чемпионов и трижды становился победителем Кубка Испании. 

С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента «Реала». 

16 комментариев

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Совесть Черданцева
Соболезнования родным Амансио и Реалу в целом
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Mustang Shelby
Соболезную, покойся миром!
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Усы Годзиллы
Покойся с миром, колдун

🤍
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art.shu05@gmail.com
Покойся с миром легенда
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А.Э.РАСИМ
Ответ Евгений Суворов
статью из Википедии прочел? красава
А ты барчоглор.
Еще хуже.
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Alexvu10
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, мало кто из нынешних болельщиков Реала знает, кто он такой. Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано. Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом. Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.
Ди Стефано не забыли точно, суперзвезда своего времени, не меньше чем Месси и Роналду сейчас
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А.Э.РАСИМ
Ответ Евгений Суворов
статью из Википедии прочел? красава
По хамской реакции, вы болельщик Реала?

Для ховнистых и вонючих говорю специально.
Историю знаю хорошо.Мне Википедия не нужна, как вам барышни
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Евгений Суворов
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, мало кто из нынешних болельщиков Реала знает, кто он такой. Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано. Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом. Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.
статью из Википедии прочел? красава
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Андрей Хенто
Ответ dr. cage
Амансио был очень крутым типом.. Он был тренером Кастильи, которая выиграла испанский пердив. Уникальный случай. Ну и приложил руку к пятёрке Буитре.. Покойся с миром, легенда.
Это да, а еще Амансио приложил руку к появлению Флорентино Переса на посту президента Мадрида в 2000-м году, именно его голос стал решающим.
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HI MARS
Легенда
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Shuller18
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, мало кто из нынешних болельщиков Реала знает, кто он такой. Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано. Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом. Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.
В 06 ФИФА были карточки легенд, там я впервые узнал про Амансио
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dr. cage
Амансио был очень крутым типом..

Он был тренером Кастильи, которая выиграла испанский пердив. Уникальный случай.
Ну и приложил руку к пятёрке Буитре..

Покойся с миром, легенда.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Андрей Хенто
Настоящие болельщики знают историю своего клуба, знают главных творцов побед и тех, кто прославлял Мадрид в те времена. Люди не забыли - люди просто не застали их выступления, однако сейчас много источников информации и всегда можно не только почитать, но еще и посмотреть видео с их выступлениями.
Но кто же это сделает?
Люди сейчас не за клубы болеют, а за игроков.
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Андрей Хенто
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, мало кто из нынешних болельщиков Реала знает, кто он такой. Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано. Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом. Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.
Настоящие болельщики знают историю своего клуба, знают главных творцов побед и тех, кто прославлял Мадрид в те времена. Люди не забыли - люди просто не застали их выступления, однако сейчас много источников информации и всегда можно не только почитать, но еще и посмотреть видео с их выступлениями.
+4
-1
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А.Э.РАСИМ
Думаю, мало кто из нынешних болельщиков Реала знает, кто он такой.
Люди забыли уже Альфредо Ди Стефано.
Великий аргентинец считался королем футбола до Пеле, был лучшим футболистом того времени, когда Реал становился большим клубом.
Амансио же был частью той великой команды, его называли мотором коллектива.
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Андрей Хенто
Ужасные новости, покойся с миром, легенда.
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