Касильяс – Пике о «Барсе»: «2 года не назначали пенальти, не давали красных карточек. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до штрафной или что?»

Теги Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Жерар Пике Ла Лига судьи Футбол

Икер Касильяс отреагировал на слова Жерара Пике о судействе в Ла Лиге.

Бывший защитник «Барселоны» заявил, что «блауграна» и «Реал» всегда пользовались благосклонностью арбитров.

«Нет, нет. Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ей ни одной красной карточки за два года.

Это невероятно. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до вашей штрафной или что?» – сказал экс-вратарь «Реала».

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35 комментариев

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белошип
Ничего кэп,скоро банкрот за все кабинетные рычаги лишат всех купленных трофеев и швырнут в сегунду,не долго осталось)
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SWS
Ответ Андрей Хенто
Ответ QWertY Ненавижу высказываться на тему судейства, но устал уже читать про Чакыра. Я понимаю, что болельщики Юнайтед вспоминают Чакыра только из-за одного момента, удаления Нани, которое многие трактуют как спорное и правильное, мнение двух лагерей, судей, легенд футбола здесь разделились. Но почему-то никто не вспоминает, что Юнатйед забил в той игре свой мяч с несуществующего углового, во втором голе тоже весьма спорно было на грани офсайда. Рафаэль тогда отбил рукой с линии ворот мяч, но ни пенальти не было назначено, никаких санкций. Отменили чистейший гол Игуаина, но все будут вспоминать только эпизод с Нани, потому что так удобно. Да, я знаю, что это один из ключевых моментов, тем не менее у арбитра были все основания показать ему красную карточку, что он собственно говоря и сделал.
Не сказать чтобы это была 100% красная, но Нани летел прямой ногой, и основания для красной были, на усмотрение Чакыра и он этим усмотрением и воспользовался. Поразило другое, как один из величайших тренеров в истории, имею ввиду САФа не перестроил игру после удаления, Нани не был каким то фундаментальным игроком обороны, а Саф ни сделал совершенно ничего чтобы удержать победный счет, он просто забил на игру.
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oberkorn
А теперь давайте спросим у каса про чакыра. Без него, количество ушастых у реала сильно бы поубавилось
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Max Payne
Не ожидал от Касса, прихватило старичка, такую клоунаду устраивать. Любой школьник знает про эпопею РМ и судей. Только свидетели Эвребе пытаются что-то вякать.
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Ален Канивец
Ответ инок
Касильяс правду сказал. Молодец
Так же как и ты
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rigobersong
Ответ QWertY
Согласен. Никто не должен обливать помоями Касильяса, ведь за нас это сделал Моур, когда называл его крысой)
в принципе это можно к любому игроку риала применить:))
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Ответ Артем Андреев
Что-то святой Икер моросит. Если уж кинул предъяву, то обозначай конкретные сроки. Иначе это просто тупой наброс.
На спортсе было: https://www.sports.ru/football/1060797816.html?p_a=click&p_n=related/news_1060805692
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Ответ Тимур Амонов
А чего тогда платили с 2003го года, но не ставили пенальти только с 16го по 18ый? До этого типо платили просто так?
На тарифе бонусы лояльности активировали
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ZamoRano
Специально для ригоберки....

Молодой игрок года в Испании: 2000
Член символической сборной года по версии УЕФА (6): 2007, 2008, 2009, 2010[29], 2011, 2012
Обладатель трофея Саморы: 2007/08
Член символической сборной из лучших игроков чемпионата Европы: 2008[30]
Член символической сборной из лучших игроков мира по версии FIFPro (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь года по версии FIFPro (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь года по версии IFFHS (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012[31]
Член символической сборной года по версии ФИФА (5): 2008[32], 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь чемпионата мира: 2010[33]
Член символической сборной из лучших игроков чемпионата мира: 2010
+4
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Barca
Сезон 16/17 вспомни и сиди молча, Касильяс
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Ребята, прежде чем тут устраивать перемывая костей друг другу и обливание помоями Сан Икера, просто учтите, что это было сказано в "шутку" на пресс-конференции в испанской медиалиге, где все друг друга подкалывают т.п.
дырильос шутник уровня должунки и шулерка, т.е. никакущий:))
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QWertY
Ответ Андрей Хенто
Ребята, прежде чем тут устраивать перемывая костей друг другу и обливание помоями Сан Икера, просто учтите, что это было сказано в "шутку" на пресс-конференции в испанской медиалиге, где все друг друга подкалывают т.п.
Согласен. Никто не должен обливать помоями Касильяса, ведь за нас это сделал Моур, когда называл его крысой)
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rigobersong
риал 15 лет назад последний раз обыграл Барсу крупно, дальше были только вероломные унижение и кислое лицо дырильоса, десяток разгромов мадридского аутсайдера:)
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Тимур Амонов
Ответ nurikkkk
Игра Барсы заключается так же в том, что бы при потере мяча любым способом его вернуть, а это значит даже фолить...а если еще и надо сорвать контр-атаку то фолить на жёлтую...но даже желтых Барсе за 2 года столько, сколько меньше чем Реал или Атлетико получают за пол сезона хотя бы..
А чего тогда платили с 2003го года, но не ставили пенальти только с 16го по 18ый? До этого типо платили просто так?
+5
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rigobersong
Понятно, что дырильяс с 1 трофеем Саморы как и у Пинто, будет ныть, нытье это стиль риала:) Весь 21 век ноют, даже сейчас с уходом этих стариков, новое поколение ноет и унижается перед Барселоной. риал мадрид это позор!:))
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Артем Андреев
Что-то святой Икер моросит. Если уж кинул предъяву, то обозначай конкретные сроки. Иначе это просто тупой наброс.
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rigobersong
5-0, 2-6, 0-4,4-0, 5-1, 3-0,0-3

в этом сезоне 10 пеналтии риала

1 пенальти Барселоны

Совсем дырильяс кукухой уехал?:))
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Андрей Хенто
Ребята, прежде чем тут устраивать перемывая костей друг другу и обливание помоями Сан Икера, просто учтите, что это было сказано в "шутку" на пресс-конференции в испанской медиалиге, где все друг друга подкалывают т.п.
+4
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QWertY
Ответ Андрей Хенто
Ответ QWertY Ненавижу высказываться на тему судейства, но устал уже читать про Чакыра. Я понимаю, что болельщики Юнайтед вспоминают Чакыра только из-за одного момента, удаления Нани, которое многие трактуют как спорное и правильное, мнение двух лагерей, судей, легенд футбола здесь разделились. Но почему-то никто не вспоминает, что Юнатйед забил в той игре свой мяч с несуществующего углового, во втором голе тоже весьма спорно было на грани офсайда. Рафаэль тогда отбил рукой с линии ворот мяч, но ни пенальти не было назначено, никаких санкций. Отменили чистейший гол Игуаина, но все будут вспоминать только эпизод с Нани, потому что так удобно. Да, я знаю, что это один из ключевых моментов, тем не менее у арбитра были все основания показать ему красную карточку, что он собственно говоря и сделал.
Не только Юнайтед пострадал от Чакыра в пользу Реала, но и Бавария. Интернет все помнит, коразон))
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llolishe
Инфантины всякие говорят мы боремся с расизмом мы за честный футбол и адекватное судейство

Как итог-расизм процветает(случаи с Винисиусом)
Про честный футбол промолчу(судьи после финального свистка когда назначают пенальти это ненормально,а когда ставят пенальти за то ,что мяч попал в подмышку)
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QWertY
Ответ Alex Slobodskikh
Ты просто не помнишь времена, когда любой порядочный болельщик Барселоны обязан был назвать своего ребёнка Том-Хеннинг
Конечно помню. Так же как и любой фанат Реала назвать своего сынка Джюнейт Чакыр)
+2
-3
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Ramin Mamedov
посмотрел статистику по Ла Лиге - не было ни одного сезона, когда Барса не получала красную карточку в чемпионате с сезона 08/09... так что кто то хорошо придумывает..
по пенальти не смог найти статистику..
но факт в том, что Барса атакует не меньше Реала уж точно (по забитым голам одинаково, по владению у Барсы больше), но Мадрид пробил 10 пенальти в этом сезоне, Барса - 1.. причем был ни один и ни два матча, когда Барса должна была бить пенальти, но судья очень странно ошибался..
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+21
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nurikkkk
Ответ onegin2007
Действительно было время, когда Барса катала мячик по 80% всего времени, естественно, что и у соперников было мало времени на атаку.
Игра Барсы заключается так же в том, что бы при потере мяча любым способом его вернуть, а это значит даже фолить...а если еще и надо сорвать контр-атаку то фолить на жёлтую...но даже желтых Барсе за 2 года столько, сколько меньше чем Реал или Атлетико получают за пол сезона хотя бы..
+7
-3
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Андрей Хенто
Ответ QWertY

Ненавижу высказываться на тему судейства, но устал уже читать про Чакыра. Я понимаю, что болельщики Юнайтед вспоминают Чакыра только из-за одного момента, удаления Нани, которое многие трактуют как спорное и правильное, мнение двух лагерей, судей, легенд футбола здесь разделились. Но почему-то никто не вспоминает, что Юнатйед забил в той игре свой мяч с несуществующего углового, во втором голе тоже весьма спорно было на грани офсайда. Рафаэль тогда отбил рукой с линии ворот мяч, но ни пенальти не было назначено, никаких санкций. Отменили чистейший гол Игуаина, но все будут вспоминать только эпизод с Нани, потому что так удобно. Да, я знаю, что это один из ключевых моментов, тем не менее у арбитра были все основания показать ему красную карточку, что он собственно говоря и сделал.
+6
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nurikkkk
А это шах и мат))))
Хороший панч от Касильяса)))
+3
-2
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