Касильяс – Пике о «Барсе»: «2 года не назначали пенальти, не давали красных карточек. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до штрафной или что?»

отреагировал на слова о судействе в .

Бывший защитник «Барселоны» заявил, что «блауграна» и «Реал» всегда пользовались благосклонностью арбитров.

«Нет, нет. Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ей ни одной красной карточки за два года.

Это невероятно. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до вашей штрафной или что?» – сказал экс-вратарь « ».