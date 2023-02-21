Касильяс – Пике о «Барсе»: «2 года не назначали пенальти, не давали красных карточек. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до штрафной или что?»
Икер Касильяс отреагировал на слова Жерара Пике о судействе в Ла Лиге.
Бывший защитник «Барселоны» заявил, что «блауграна» и «Реал» всегда пользовались благосклонностью арбитров.
«Нет, нет. Есть одна команда, в ворота которой не назначили ни одного пенальти и не показали ей ни одной красной карточки за два года.
Это невероятно. Из-за тики-таки соперники не могли дойти до вашей штрафной или что?» – сказал экс-вратарь «Реала».
Молодой игрок года в Испании: 2000
Член символической сборной года по версии УЕФА (6): 2007, 2008, 2009, 2010[29], 2011, 2012
Обладатель трофея Саморы: 2007/08
Член символической сборной из лучших игроков чемпионата Европы: 2008[30]
Член символической сборной из лучших игроков мира по версии FIFPro (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь года по версии FIFPro (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь года по версии IFFHS (5): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012[31]
Член символической сборной года по версии ФИФА (5): 2008[32], 2009, 2010, 2011, 2012
Лучший вратарь чемпионата мира: 2010[33]
Член символической сборной из лучших игроков чемпионата мира: 2010
в этом сезоне 10 пеналтии риала
1 пенальти Барселоны
Совсем дырильяс кукухой уехал?:))
Как итог-расизм процветает(случаи с Винисиусом)
Про честный футбол промолчу(судьи после финального свистка когда назначают пенальти это ненормально,а когда ставят пенальти за то ,что мяч попал в подмышку)
по пенальти не смог найти статистику..
но факт в том, что Барса атакует не меньше Реала уж точно (по забитым голам одинаково, по владению у Барсы больше), но Мадрид пробил 10 пенальти в этом сезоне, Барса - 1.. причем был ни один и ни два матча, когда Барса должна была бить пенальти, но судья очень странно ошибался..
Ненавижу высказываться на тему судейства, но устал уже читать про Чакыра. Я понимаю, что болельщики Юнайтед вспоминают Чакыра только из-за одного момента, удаления Нани, которое многие трактуют как спорное и правильное, мнение двух лагерей, судей, легенд футбола здесь разделились. Но почему-то никто не вспоминает, что Юнатйед забил в той игре свой мяч с несуществующего углового, во втором голе тоже весьма спорно было на грани офсайда. Рафаэль тогда отбил рукой с линии ворот мяч, но ни пенальти не было назначено, никаких санкций. Отменили чистейший гол Игуаина, но все будут вспоминать только эпизод с Нани, потому что так удобно. Да, я знаю, что это один из ключевых моментов, тем не менее у арбитра были все основания показать ему красную карточку, что он собственно говоря и сделал.
Хороший панч от Касильяса)))