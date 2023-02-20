«Эспаньол» о «деле Негрейры»: «Призываем компетентные органы разобраться с этим вопросом со скоростью, которая соответствуют делу, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Эспаньол» отреагировал на информацию о судейском скандале с участием «Барселоны». 

Напомним, ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. 

«Эспаньол» встревожен информацией, опубликованной в различных средствах массовой информации в связи с так называемым «делом Негрейры». Хотя оно все еще находится на стадии расследования, возможные последствия для нашего соревнования, клубов, которые его составляют, и затронутых органов могут быть настолько серьезными, что потребуют исключительных действий, когда выяснится, что произошло на самом деле.

«Эспаньол» всегда выступал за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы и учреждения разобраться с этим вопросом со скоростью и образцовостью, которые соответствуют делу, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне.

В последнее время на наш клуб влияло решение другого характера, которое, по нашему мнению, поставило под угрозу нормальную работу нашего соревнования, помимо ущерба, причиненного непосредственно нашему клубу. Как и тогда, из уважения, которого требовали и заслужили наши болельщики, сегодня мы обращаемся к остальным клубам и организациям с призывом сделать шаг в защиту хорошего функционирования и доброго имени нашего футбола», – говорится в заявлении клуба.

Возможно, «Эспаньол» имеет в виду ситуацию с Робертом Левандовским, который сыграл за «Барселону» в дерби, получив перед этим трехматчевую дисквалификацию.

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81 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
Дружок-пиражок, заместо того, чтобы сидеть и писать "философские комментарии", лучше бы хоть какие-то оправдания привёл. Но приводить факты - это не характерно для фанатов мадридского клуба
Да кстати, Барселоне тоже засчитывали голы с офсайда. Не забываем, как Пике играл руками в штрафной площади. Маскерано рубил игроков, и ничего. Много чего было.
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ДЖИН
Простим Эспаньол. В каталонской семье не без у-а.
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дья. Ми балсофаны ис килгисии всэй чолпон-атой так ситаем.
Ах, ты видимо ещё и националист, хммммм
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Ale10FJ
Ответ przf2ckfqg
С самого начала было понятно, что Барселоне не дадут вернуться на топ уровень. То с ФФП проблемы, то откуда не возьмись этот Негрейро с былыми сказками (примечательно что он это сказал именно тогда, когда у Барсы дела пошли хорошо). Они пытаются убрать конкуренцию в Ла Лиге и сделать лигу похожей на Лигу 1 и конечно же главной задачой для достижения этой цели является одно - избавится от Барсы. Но как бы они не пытались, Барселона заберёт своё в ближайшее время. Даже если их исключат из Лиги, даже если снимут очки, это не помешает Барселоне в очередной раз вернуться на топ уровень, как бы они не пытались их уничтожить Барсу.
Тебас и Чеферин мутят воду Барсе , а в Италии Чеферин с Гравиной, Юве уже дали -15 , Барса тоже получит что-то, очередь Реала , его в Евро кубках накажут.(через судей например) всем воздастся за Супер Лигу.
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Asier Illaramendi
Вроде бы Барсе не грозят санкции со стороны Ла Лиги и УЕФА из-за срока давности, так в футбольном плане отказались, а другие структуры, что могут вменять? штраф? Заключение? Не совсем понятно.
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Андрей Федоров
Ответ Совесть Черданцева
Эспаньол? А ты тут что делаешь? Не твоё же дело
а он что, не ЧИспе?
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я бы привел, но ты не поймёшь. У тебя это закрепилось как догма.
"Я бы привёл просто......просто......ээээээ...просто.....потому что........ ПОТОМУ ЧТО ПОТОМУ!"
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M93
Ответ ХавиГави_Паратрупер
О, ежегодные 6 очков для Реала заговорили🤓
Там в Испании вообще-то 31 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды отправили совместное письмо в федерацию футбола Испании с просьбой расследовать скандал, связанный с «Барселоной» и делом Негрейры. Клубы хотят максимальной прозрачности.
Севилья выпустила официальное заявление, где требует проведения расследования.

Так что твои фантазии про промадридский Эспаньол разбиваются с треском.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
Дружок-пиражок, заместо того, чтобы сидеть и писать "философские комментарии", лучше бы хоть какие-то оправдания привёл. Но приводить факты - это не характерно для фанатов мадридского клуба
Я бы привел, но ты не поймёшь. У тебя это закрепилось как догма.
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ДЖИН
Комментарий удален пользователем
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ fatei4
Болелы чувствуют себя обманутыми потому что реалу сошли с рук все их липовые победы в лч после судейских ошибок
Дья. Ми балсофаны ис килгисии всэй чолпон-атой так ситаем.
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну продолжай. Конспирология - это круто
Дружок-пиражок, заместо того, чтобы сидеть и писать "философские комментарии", лучше бы хоть какие-то оправдания привёл.
Но приводить факты - это не характерно для фанатов мадридского клуба
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Любезный Коссутий
Ответ человек-муравей человек-физрук
если уж такое дело надо создать комиссию из независимых судей ( немецких итальянских ) и разобрать все матчи ВСЕХ команд Ла Лиги. но тогда Реал сразу отьедет в пердив. а за ним и Эспаньол с Хетафе за постоянные сливы столичным хозяевам
Барселона платила Негрейре, а расследовать надо матчи всех команд ЛЛ?
а ты неплохо устроился
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Совесть Черданцева
Эспаньол? А ты тут что делаешь? Не твоё же дело
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
Если продолжу смеяться над тобой и над это сектой, которая называет себя фанатами Реала, то я умру от смеха)
Ну продолжай. Конспирология - это круто
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Рэд Уайт
Ответ fatei4
Так дела то и не было никакого. Ничего незаконного доказано не было, профит барсы от сотрудничества отсутствует. Это мадрид бы проверить на предмет подмазывания судеек так, что они метровых офсайдов в лч не видят
так понятно что их проверять не будут , 3 лч вообще абсолютно судейские были,победа в чемпе 2017
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barca1899messi
Ответ Mr@k
"дело Негрейры..." , о как звучит, а я подумал - снова расизм?..)
🤣🤣🤣
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fatei4
Ответ HI MARS
Лучший период в истории клуба оказался судейским,коричневого оттенка.Болелы наверно чувствуют себя обманутыми
Болелы чувствуют себя обманутыми потому что реалу сошли с рук все их липовые победы в лч после судейских ошибок
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fatei4
Ответ Рэд Уайт
сколько угодно могут пыжится.Дело считай замяли
Так дела то и не было никакого. Ничего незаконного доказано не было, профит барсы от сотрудничества отсутствует. Это мадрид бы проверить на предмет подмазывания судеек так, что они метровых офсайдов в лч не видят
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Продолжай
Если продолжу смеяться над тобой и над это сектой, которая называет себя фанатами Реала, то я умру от смеха)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
Справедливость - это наказание Реала за Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандеса, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марка Клаттенбурга, Чакыра Виктора Кашшаи, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса
А можно что-нибудь не однотипное? Обожаю читать конспирологию
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MANHATTAN EXPRESS
Ответ Barca
Ой, как улыбка подкосилась) Матч Баварии - Реал вспомнить? Километровые оффсайды Роналду, удаления за чистую игру в мяч, куча не назначенных пенальти в ворота реала за волейбол
вспомни, левая пенка в первом матче, непонятный гол втором и грубая игра Видаля которого почему то не удалили.
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человек-муравей человек-физрук
если уж такое дело надо создать комиссию из независимых судей ( немецких итальянских ) и разобрать все матчи ВСЕХ команд Ла Лиги. но тогда Реал сразу отьедет в пердив. а за ним и Эспаньол с Хетафе за постоянные сливы столичным хозяевам
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Barca
А что ещё вспомнил?) Может вспомнишь левое чемпионство Реала в 16/17?) Примечательно, что в сезоне 2016/17 Реал стал чемпионом. Наверное, судьи так сильно тянули Барселону, что вытянули её в другую сторону. Что, кстати, отчасти правда-два незасчитанных чистейших гола в двух матчах(когда мяч полностью был в воротах) и минимум 4 потерянных очка из-за того, что это были победные голы. Но надо спамить про пенальти🤡 Специально для тебя, мой дружок пирожок, скопировал комментарий один
Продолжай
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Barca
Ответ MANHATTAN EXPRESS
это справедливость.
Справедливость - это наказание Реала за Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандеса, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марка Клаттенбурга, Чакыра Виктора Кашшаи, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса
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-3
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