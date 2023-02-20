«Эспаньол» о «деле Негрейры»: «Призываем компетентные органы разобраться с этим вопросом со скоростью, которая соответствуют делу, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола»

«Эспаньол» отреагировал на информацию о судейском скандале с участием «Барселоны».

Напомним, ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

« » встревожен информацией, опубликованной в различных средствах массовой информации в связи с так называемым «делом Негрейры». Хотя оно все еще находится на стадии расследования, возможные последствия для нашего соревнования, клубов, которые его составляют, и затронутых органов могут быть настолько серьезными, что потребуют исключительных действий, когда выяснится, что произошло на самом деле.

«Эспаньол» всегда выступал за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы и учреждения разобраться с этим вопросом со скоростью и образцовостью, которые соответствуют делу, ставящему под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне.

В последнее время на наш клуб влияло решение другого характера, которое, по нашему мнению, поставило под угрозу нормальную работу нашего соревнования, помимо ущерба, причиненного непосредственно нашему клубу. Как и тогда, из уважения, которого требовали и заслужили наши болельщики, сегодня мы обращаемся к остальным клубам и организациям с призывом сделать шаг в защиту хорошего функционирования и доброго имени нашего футбола», – говорится в заявлении клуба.

Возможно, «Эспаньол» имеет в виду ситуацию с Робертом Левандовским, который сыграл за «Барселону» в дерби, получив перед этим трехматчевую дисквалификацию.