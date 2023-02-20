Адейеми выбыл на 3 недели из-за травмы. Форвард «Дортмунда» пропустит ответный матч с «Челси» в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Герта Челси бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Карим Адейеми Футбол

Карим Адейеми пропустит три недели из-за травмы.

Форвард дортмундской «Боруссии» получил повреждение в эпизоде со вторым голом в ворота «Герты» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги. Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать голевой пас на Дониелла Малена. Карима заменили сразу после гола.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв мышечного волокна, он пропустит около трех недель.

Таким образом, Адейеми не сыграет в ответном матче 1/8 финала против «Челси» в Лондоне, который состоится 7 марта. Первая игра завершилась победой «Дортмунда» со счетом 1:0, Адейеми забил решающий мяч.

В текущем сезоне нападающий забил 6 мячей и сделал 3 ассиста в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Адейеми с травмой отдал ассист. У него гол+пас против «Герты», он забивает 4 матча подряд

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18 комментариев

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The Best
Ответ Roman
Энцо Фернандес выдохнул. Больше Адейми его не унизит
Адейеми унизил бы кого угодно,с его то скоростью.Сам Энцо делал всё правильно по сути,не выбрасывался до последнего (а если бы сфолил то это фол последней надежды и красная карточка).
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Tomas Muller
фанат челси знакомый говорит. это не потеря и ничем он в первой игре кроме гола не запомнился
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KerroChelsea
Ответ Roman
Энцо Фернандес выдохнул. Больше Адейми его не унизит
Роман, как часто вас унижали, что у вас на это такой триггер?
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KerroChelsea
И что? Челси не забивают, поэтому без разницы.
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Ansu Fati
Герта сделала для прохода Челси, больше, чем сам Челси
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kvn9
Большая потеря для Дортмунда, возможны вопросы к медицинскому отделу, сейчас такие травмы прогнозируются с большой долей вероятности, хотя всего конечно не предусмотришь.
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arts04
Только разыгрался, обидно.
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mishakmv96
Огромная потеря, Адейеми шикарную форму набрал и рвал на скорости.
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S H A R K
Ответ Roman
Энцо Фернандес выдохнул. Больше Адейми его не унизит
Куда выдохнул, Гиттенс ещё не успел унизить
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инок
Очень жаль. Здоровья хорошему игроку и скорейшего
восстановления! Потеря для Дортмунда...
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Антон Мельников
Челси выйграет
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S H A R K
Адейеми нет, Мукоко нет, Аллер из-за операции ещё не в лучшей форме, Модест непонятно во что играет. Короче, с нападающими беда(
Надежды на Малена и, конечно же, на Гиттенса
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j30
это не спасет девятый лондонский
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-2
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Roman
Энцо Фернандес выдохнул. Больше Адейми его не унизит
+11
-7
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DolJun
жаль, здоровья парню
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Dan Begu
Очень жаль, надо выпускать Рейну
+1
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Давид Agabekyan
Гигантская потеря для Боруссии
+9
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+9
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Bolvan
Жалко ,в последние игры начал забивать
+10
0
+10
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