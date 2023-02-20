Адейеми выбыл на 3 недели из-за травмы. Форвард «Дортмунда» пропустит ответный матч с «Челси» в ЛЧ

пропустит три недели из-за травмы.

Форвард дортмундской « » получил повреждение в эпизоде со вторым голом в ворота «Герты» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги. Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать голевой пас на Дониелла Малена. Карима заменили сразу после гола.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв мышечного волокна, он пропустит около трех недель.

Таким образом, Адейеми не сыграет в ответном матче 1/8 финала против « » в Лондоне, который состоится 7 марта. Первая игра завершилась победой «Дортмунда» со счетом 1:0, Адейеми забил решающий мяч.

В текущем сезоне нападающий забил 6 мячей и сделал 3 ассиста в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Адейеми с травмой отдал ассист. У него гол+пас против «Герты», он забивает 4 матча подряд

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