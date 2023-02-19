Адейеми с травмой отдал ассист. У него гол+пас против «Герты», он забивает 4 матча подряд

отдал голевой пас с травмой.

Форвард дортмундской « » ассистировал Дониэллу Малену в эпизоде со вторым голом «Герты» (2:1, второй тайм).

Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать пас, который стал голевым. Его заменили сразу после гола.

Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 3»

Стоит отметить, что, помимо ассиста, Адейеми отметился голом. Он забивает уже 4 матча подряд. Статистика форварда – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.