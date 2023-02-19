Адейеми с травмой отдал ассист. У него гол+пас против «Герты», он забивает 4 матча подряд

Теги Боруссия Дортмунд Герта бундеслига Германия фото Карим Адейеми Футбол

Карим Адейеми отдал голевой пас с травмой.

Форвард дортмундской «Боруссии» ассистировал Дониэллу Малену в эпизоде со вторым голом «Герты» (2:1, второй тайм).

Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать пас, который стал голевым. Его заменили сразу после гола.

Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 3»

Стоит отметить, что, помимо ассиста, Адейеми отметился голом. Он забивает уже 4 матча подряд. Статистика форварда – здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

5 комментариев

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S H A R K
Огромная потеря. Здоровья ему, надеюсь, успеет к Лондону
0
0
0
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Максим Новиков
Надеюсь до матча с челси восстановиться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нико Гонсалес
Ответ Николай Викторо
Что с парнем?
Пишут что повредил заднюю поверхность бедра
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Викторо
Что с парнем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нико Гонсалес
Здоровья!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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