Адейеми с травмой отдал ассист. У него гол+пас против «Герты», он забивает 4 матча подряд
Карим Адейеми отдал голевой пас с травмой.
Форвард дортмундской «Боруссии» ассистировал Дониэллу Малену в эпизоде со вторым голом «Герты» (2:1, второй тайм).
Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать пас, который стал голевым. Его заменили сразу после гола.
Фото: кадр из трансляции «Матч! Футбол 3»
Стоит отметить, что, помимо ассиста, Адейеми отметился голом. Он забивает уже 4 матча подряд. Статистика форварда – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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