Форвард «Дортмунда» Адейеми – самый быстрый игрок в истории Бундеслиги. Он разогнался до 36,7 км/ч
Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги.
21-летний форвард «Боруссии» разогнался до 36,7 км/ч в матче 19-го тура против «Фрайбурга» (5:1), в котором также забил гол.
Адейеми забивает во втором матче Бундеслиги подряд – в прошлом туре отличился в матче с «Байером» (2:0).
В текущем сезоне чемпионата Германии Адейеми провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.
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