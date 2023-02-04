Форвард «Дортмунда» Адейеми – самый быстрый игрок в истории Бундеслиги. Он разогнался до 36,7 км/ч

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург рекорды Карим Адейеми Футбол

Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги.

21-летний форвард «Боруссии» разогнался до 36,7 км/ч в матче 19-го тура против «Фрайбурга» (5:1), в котором также забил гол.

Адейеми забивает во втором матче Бундеслиги подряд – в прошлом туре отличился в матче с «Байером» (2:0).

В текущем сезоне чемпионата Германии Адейеми провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Slicing Tricks
Ответ Итачи Учиха
Толку от этой беготни, если такая скудная статистика. Даже бегунки Бейли и Санчо были поярче в Германии
Особенно Санчо бегунок, у него то и скорости нет, только за счёт хорошего дриблинга и паса выдавал перформансы
+6
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Антон Фалафель
В команде его называют чёрный фиат
0
-1
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Adeen
Ответ ARTEM PROKAZOV
Сдаётся мне, что с момента сбора статистики игроки были быстрее в целом, чем до
Какие ваши доказательства? -__-
+1
-3
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Итачи Учиха
Толку от этой беготни, если такая скудная статистика. Даже бегунки Бейли и Санчо были поярче в Германии
+4
-5
-1
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KRIPTOZOO
я обычно на велосипеде столько нарабатываю)))
+6
0
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Николай Кузнецов
Ответ ARTEM PROKAZOV
Сдаётся мне, что с момента сбора статистики игроки были быстрее в целом, чем до
Например?
0
-3
-3
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Крыс Пол
Не в истории, а с момента сбора статистики.
Сдаётся мне, что с момента сбора статистики игроки были быстрее в целом, чем до
+50
-2
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Ноу криминалити
Побил вечный рекорд Погребняка, респект
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Крыс Пол
Не в истории, а с момента сбора статистики.
+8
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Gestor_36
Ответ Юрий Кечко
Где то плачет один Одонкор
может это он и есть? они все на одно лицо))
+6
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Gestor_36
быстрая манка. по сафари с гепардами только так бегать приходится
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Собака-буддист
Чисто на скорости заработал 2 жк.
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Дильяр Рахматуллин
Даже быстрее Обамки?! Вот это да!
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Новак Джокович
Хера, Машина
+2
0
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Юрий Кечко
Где то плачет один Одонкор
+7
-2
+5
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