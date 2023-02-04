Форвард «Дортмунда» Адейеми – самый быстрый игрок в истории Бундеслиги. Он разогнался до 36,7 км/ч

стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги.

21-летний форвард « » разогнался до 36,7 км/ч в матче 19-го тура против « » (5:1), в котором также забил гол.

Адейеми забивает во втором матче Бундеслиги подряд – в прошлом туре отличился в матче с «Байером» (2:0).

В текущем сезоне чемпионата Германии Адейеми провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.