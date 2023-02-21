«Реал» проверит «Ливерпуль» на «Энфилде», а вы получите до 10 000 рублей при регистрации с «Лигой Ставок»

«Ливерпуль» принимает «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы выиграли два матча подряд после на редкость неудачного начала года, у «Реала» в последних играх как будто тоже не возникло серьезных проблем, а еще, возможно, вернется в строй Карим Бензема.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Юргена Клоппа. Победу «красных» можно взять с коэффициентом 2,40, а выигрыш королевского клуба оценен кэфом 3,05. За ничью дают 3,65. Есть и менее тривиальные ставки: можно выбрать, скажем, более результативный тайм, 3,20 дают за первый, а 2,00 – за второй.

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