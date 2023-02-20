«Норчепинг» требует от «Рубина» 3,2 млн фунтов за Хакшабановича. Шведский клуб подал жалобу в CAS
«Норчепинг» требует от «Рубина» часть суммы трансфера Сеада Хакшабановича.
Хакшабанович перешел в казанский клуб в 2021 году из «Норчепинга». Он приостановил контракт с «Рубином» в марте 2022 года и сейчас выступает за «Селтик».
В шведском клубе утверждают, что «Рубин» должен за Хакшабановича 3,2 млн фунтов.
«Мы консультируемся с нашими юристами, чтобы посмотреть, можно ли это разрешить. Все решат ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что они вынесут правильное решение. Это шаг в правильном направлении.
Мы закрыли сделку соглашением, которое должно быть соблюдено. Вероятно, это сложно [для «Рубина»], поскольку игрока больше нет в клубе, и он присоединился к «Селтику», но у нас есть претензии. Сложная ситуация для всех», – сказал президент клуба Сакариас Мордх.
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