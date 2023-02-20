«Норчепинг» требует от «Рубина» 3,2 млн фунтов за Хакшабановича. Шведский клуб подал жалобу в CAS

Теги Рубин высшая лига Шотландия Селтик высшая лига Швеция ФИФА Первая лига CAS Норчепинг Сеад Хакшабанович деньги Футбол

«Норчепинг» требует от «Рубина» часть суммы трансфера Сеада Хакшабановича.

Хакшабанович перешел в казанский клуб в 2021 году из «Норчепинга». Он приостановил контракт с «Рубином» в марте 2022 года и сейчас выступает за «Селтик».

В шведском клубе утверждают, что «Рубин» должен за Хакшабановича  3,2 млн фунтов.

«Мы консультируемся с нашими юристами, чтобы посмотреть, можно ли это разрешить. Все решат ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что они вынесут правильное решение. Это шаг в правильном направлении.

Мы закрыли сделку соглашением, которое должно быть соблюдено. Вероятно, это сложно [для «Рубина»], поскольку игрока больше нет в клубе, и он присоединился к «Селтику», но у нас есть претензии. Сложная ситуация для всех», – сказал президент клуба Сакариас Мордх.

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10 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Арсений Элин
фифа мафия!
Только что узнали что ль
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Александр Кудрявцев
Всё решат но не в нашу сторону
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Teodrakis
Вот интересно, а в Казани тоже Путина ругают или используют для этого своего президента?
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Арсений Элин
фифа мафия!
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Матвей Суицидин
Мотивы приостановки понятны, и с учётом того, что ограбили как наши так и Украинские клубы, это даже политически нейтрально, но почему бы не продлевать контракт на период приостановки или хотя бы не прописывать отступные. Бедный Рубин попал хлеще остальных.
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#SharkTeam
Надеюсь у Рубина хватит ума не платить
+3
0
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Барсик Юрана
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0
-1
-1
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Aleks Abkhalimov
Ну пусть УЕФА и платит
+11
0
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Aleksandr Blaugranas
Вот кто разрешал приостанавливать контракты, пусть те и выплачивают. Фантастический «демократический» грабеж от УЕФА
+16
0
+16
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Инженер Управляющий
Пусть Селтик платит
+14
0
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