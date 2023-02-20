«Норчепинг» требует от «Рубина» 3,2 млн фунтов за Хакшабановича. Шведский клуб подал жалобу в CAS

« » требует от « » часть суммы трансфера .

Хакшабанович перешел в казанский клуб в 2021 году из «Норчепинга». Он приостановил контракт с «Рубином» в марте 2022 года и сейчас выступает за «Селтик».

В шведском клубе утверждают, что «Рубин» должен за Хакшабановича 3,2 млн фунтов.

«Мы консультируемся с нашими юристами, чтобы посмотреть, можно ли это разрешить. Все решат и CAS. Я очень надеюсь, что они вынесут правильное решение. Это шаг в правильном направлении.

Мы закрыли сделку соглашением, которое должно быть соблюдено. Вероятно, это сложно [для «Рубина»], поскольку игрока больше нет в клубе, и он присоединился к « », но у нас есть претензии. Сложная ситуация для всех», – сказал президент клуба Сакариас Мордх.