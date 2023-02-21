Где смотреть ЦСКА – Краснодар, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, сыграют ЦСКА и Краснодар в первом матче четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют ЦСКА – Краснодар

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч ЦСКА – Краснодар

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