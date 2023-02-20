«МЮ» и Гарначо договорились о продлении контракта до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед». 

Клуб и полузащитник достигли устной договоренности о заключении соглашения до 2028 года. Сторонам осталось доработать некоторые детали.

В новом контракте зарплата игрока будет скорректирована в соответствии с его новым статусом в команде и прогрессом, которого он добился. Кроме того, доходы игрока будут постепенно расти по мере его дальнейшего прогресса.

Официально о продлении контракта с 18-летним футболистом «Юнайтед» может объявить в течение ближайших недель.

Действующий контракт Гарначо с клубом рассчитан до 2024 года. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев

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Кирилл Гришин
Ещё бы Гринвуда заявить, и перспектива на будущее в атаке железная
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Филипп Петров
SIUUUUUUU!!!
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CyberUnited
Отлично, думаю Тен Хаг для него будет самым главным человеком в его футбольной карьере, как в свое время сэр Алекс для Роналду.
+2
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Диер Ташкент
хорошая новость!
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Расул Сабиров
Этот пацан оставил у меня хороший впечатлении,нельзя такого игрока упускать,это талант 🔥🙂
+2
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Vezdexodof
Отличные новости!
На самом деле смысла нет уходить. В МЮ у Гарначо перспективы. Под руководством Хага будет прогрессировать. По зарплате думаю всё неплохо.
Успехов Гарначо в МЮ!
+2
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Лёха Жданчик
Отличный игрок сейчас на замену....у него и рывки и стартовая скорость впорядке как и характер...как раз под конец матча под уставшую защиту соперника
+2
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+2
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Леонид Ботвинник
Новость отличная . Но Гарначо ещё предстоит много работы , чтобы его потенциал не остался на нынешнем уровне . Пока он ещё очень свежий. Кстати , игра с Лестером ещё раз убедила, что для стартового состава не дозрел.
+3
0
+3
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Кирилл Гришин
Ответ Dmitry Dorogobed
Вот поддерживаю) при хорошем тренере, а он у нас имеется, будущая звездочка
согласен полностью
+1
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Лёха Жданчик
Вот как раз в 28-29году перейдет в Реал за рекордный трансфер
0
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Dmitry Dorogobed
Ответ Кирилл Гришин
Гарначо нужен в будущем
Вот поддерживаю) при хорошем тренере, а он у нас имеется, будущая звездочка
+4
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+4
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emptinesspetr
А куда и зачем уходить? Манчестер Юнайтед возвращает былое величие.
+2
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Кирилл Гришин
Гарначо нужен в будущем
+15
0
+15
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Аскар Хакимов
Отличная новость для фанов МЮ
+18
0
+18
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red hikkikomori
Первый пошёл)
+7
0
+7
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