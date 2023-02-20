«МЮ» и Гарначо договорились о продлении контракта до 2028 года
Алехандро Гарначо близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед».
Клуб и полузащитник достигли устной договоренности о заключении соглашения до 2028 года. Сторонам осталось доработать некоторые детали.
В новом контракте зарплата игрока будет скорректирована в соответствии с его новым статусом в команде и прогрессом, которого он добился. Кроме того, доходы игрока будут постепенно расти по мере его дальнейшего прогресса.
Официально о продлении контракта с 18-летним футболистом «Юнайтед» может объявить в течение ближайших недель.
Действующий контракт Гарначо с клубом рассчитан до 2024 года. Его статистику можно найти здесь.
На самом деле смысла нет уходить. В МЮ у Гарначо перспективы. Под руководством Хага будет прогрессировать. По зарплате думаю всё неплохо.
Успехов Гарначо в МЮ!