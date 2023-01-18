«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо, несмотря на интерес «Реала». Переговоры запланированы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Алехандро Гарначо Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает сохранить полузащитника Алехандро Гарначо.

По данным ESPN, манкунианцы уверены, что продлят с аргентинцем контракт, рассчитанный до 2024 года (также в нем есть опция продления на сезон). Стороны обсуждают новое соглашение, которое соответствовало бы прогрессу 18-летнего игрока.

«МЮ» и представители Гарначо уже договорились о проведении нового этапа переговоров. «Юнайтед» убежден в их успешном завершении, несмотря на интерес со стороны «Реала».

В текущем сезоне Гарначо сыграл в АПЛ 7 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Mekanych Red Devil
Ответ Диер Ташкент
Если это окажется правдой, то здесь можно только аплодировать менежменту. Бонусы же скорее пропишут нормальные, чтобы парень и дальше не расслаблялся.
Подождём официального подтверждения. Думаю, скоро объявят.
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Dm Kznts
Ответ DolJun
гарначо и в мю на скамейке под антони неплохо сидит
Разные фланги совершенно и Антони слева вряд ли играть будет
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Dm Kznts
Ответ Romanian_Daddy
Согласовали уже 30 в неделю с бонусами
Есть инфа?
Подозрительно мало.
От него толку больше в этом сезоне чем от Санчо, у которого зарплата в почти 10 раз больше
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Диер Ташкент
Ответ Mekanych Red Devil
Пишут, что уже продлили до 2029 с опцией продления еще на год на 30к фунтов в неделю плюс бонусы за голевые действия. Если действительно смогли на таких условиях согласовать, то браво. Вуди предложил бы 150к сразу.
Если это окажется правдой, то здесь можно только аплодировать менежменту.
Бонусы же скорее пропишут нормальные, чтобы парень и дальше не расслаблялся.
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Neron
Ответ MU4evainmyheart!!!
Отличный игрок. Надо оставлять. Потенциал есть. Чем-то напоминает по технике молодого Рона: такая же лёгкость в ногах. ЭТХ должен сделать из него бриллиант.
Если кто-то не видел 18 летнего Рона, может и напоминает))), те кто видел, не видят ничего общего! Гарначо больше на Руни похож!
+2
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#SharkTeam
Мюшные говорят что это будущий обладатель ЗМ
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-3
-3
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Mekanych Red Devil
Пишут, что уже продлили до 2029 с опцией продления еще на год на 30к фунтов в неделю плюс бонусы за голевые действия. Если действительно смогли на таких условиях согласовать, то браво. Вуди предложил бы 150к сразу.
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corazón blanco
Ответ Рамзан Мержоев
Винисиус и Родриго разных позиций игроки. Винисиус играет слева, Родриго справа
Вообще родная позиция Родриго как раз таки левый фланг, но из-за наличия в команде Винисиуса он играет на правом фланге. Родриго в принципе более универсален, он может играть вингера, может неплохо выйти на позицию центрофорварда, но лучший свой футбол он показывает на левом фланге.
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MU4evainmyheart!!!
Отличный игрок. Надо оставлять. Потенциал есть. Чем-то напоминает по технике молодого Рона: такая же лёгкость в ногах. ЭТХ должен сделать из него бриллиант.
+5
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+5
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DolJun
Ответ Romanian_Daddy
Под Антони с учетом того, что они не конкуренты позиционно? После игр Челси футбол перестал смотреть?
магваер и шоу тоже не конкуренты позиционно, или ты после оффсайдного гола уверовал в лысого шарлатана с али экспрес и не задаешься вопросами тактики?)
+1
-6
-5
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Рамзан Мержоев
Ответ Fan of Sport
Зачем ему в Реал, только лишь на скамейке сидеть, учитывая что на его позиции в Реале есть Винисиус и Родриго.
Винисиус и Родриго разных позиций игроки. Винисиус играет слева, Родриго справа
+1
0
+1
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Romanian_Daddy
Ответ DolJun
гарначо и в мю на скамейке под антони неплохо сидит
Под Антони с учетом того, что они не конкуренты позиционно? После игр Челси футбол перестал смотреть?
+4
0
+4
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DolJun
гарначо и в мю на скамейке под антони неплохо сидит
0
-7
-7
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Someone from Internet
Продлевать не задумываясь!
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Los Galácticos
Почаще его бы в основе видеть, интересный игрок хочется за ним пристальней понаблюдать.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Fan of Sport
Зачем ему в Реал, только лишь на скамейке сидеть, учитывая что на его позиции в Реале есть Винисиус и Родриго.
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Fan of Sport
Зачем ему в Реал, только лишь на скамейке сидеть, учитывая что на его позиции в Реале есть Винисиус и Родриго.
+20
-1
+19
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Romanian_Daddy
Согласовали уже 30 в неделю с бонусами
+13
-1
+12
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Никита Самарин
По любому надо продлевать! В этом сезоне смотрится здорово.
+16
0
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