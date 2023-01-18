«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо, несмотря на интерес «Реала». Переговоры запланированы
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает сохранить полузащитника Алехандро Гарначо.
По данным ESPN, манкунианцы уверены, что продлят с аргентинцем контракт, рассчитанный до 2024 года (также в нем есть опция продления на сезон). Стороны обсуждают новое соглашение, которое соответствовало бы прогрессу 18-летнего игрока.
«МЮ» и представители Гарначо уже договорились о проведении нового этапа переговоров. «Юнайтед» убежден в их успешном завершении, несмотря на интерес со стороны «Реала».
В текущем сезоне Гарначо сыграл в АПЛ 7 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Подозрительно мало.
От него толку больше в этом сезоне чем от Санчо, у которого зарплата в почти 10 раз больше
Бонусы же скорее пропишут нормальные, чтобы парень и дальше не расслаблялся.