«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо, несмотря на интерес «Реала». Переговоры запланированы

« » рассчитывает сохранить полузащитника .

По данным ESPN, манкунианцы уверены, что продлят с аргентинцем контракт, рассчитанный до 2024 года (также в нем есть опция продления на сезон). Стороны обсуждают новое соглашение, которое соответствовало бы прогрессу 18-летнего игрока.

«МЮ» и представители Гарначо уже договорились о проведении нового этапа переговоров. «Юнайтед» убежден в их успешном завершении, несмотря на интерес со стороны « ».

В текущем сезоне Гарначо сыграл в 7 раз и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.