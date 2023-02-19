Де Дзерби раскритиковал судей в АПЛ после удаления с «Фулхэмом»: «На встрече с Уэббом я только потерял время. Я в Англии не для этого»

раскритиковал судейство в АПЛ.

После матча 24-го тура АПЛ против « » (0:1) судья Даррен Инглэнд показал тренеру «Брайтона» красную карточку после того, как тот начал с ним спорить.

«Я сказал судье, что на этой неделе у меня была встреча с его боссом (Говардом Уэббом – прим. Sports.ru), и я лишь потерял время. Я потратил два или три часа.

Я не видел пенальти во втором тайме, но я хорошо помню пенальти в ворота «Лестера» и «Астон Виллы».

Я хочу объяснить. Если вы хотите встретиться со мной и отнять два часа моего времени, отношение на поле должно быть другим. Если вы судья, а я тренер, если вы хотите совершенствоваться и улучшать нашу работу в футболе, стоит подходить к этому иначе. Я не хочу говорить о конкретной ситуации, о пенальти или о чем-то другом. Я говорю только об отношении.

Я могу услышать, как мой оппонент произносит плохое слово, и я не буду его повторять. У судьи не хватает характера, чтобы держать игру под контролем. Однажды я потерял время из-за встречи [с Уэббом], и это больше никогда не повторится. Я в Англии не для того, чтобы дурачиться на собраниях», – сказал Де Дзерби.

Ранее глава судей АПЛ Говард Уэбб принес извинения « и «Арсеналу» за судейские ошибки против них. Де Дзерби после встречи с Уэббом выразил ему уважение.

«Я могу сказать вам, что он хороший парень, честный человек, и я очень ценю, что он показал свое лицо, потому что, когда происходит ошибка, нелегко показать свое лицо в такой ситуации.

Я сказал ему, что это не проблема ни для меня, ни для моих игроков, ни для моего клуба. Мы не намерены оказывать давление на судей. Они такие же люди, как и все остальные, и тоже могут совершать ошибки. Мне не нравится критиковать их, потому что это не моя работа», – сказал тренер «Брайтона».