Рэшфорд забил 17 голов за «МЮ» на «Олд Траффорд» – такого не было с сезона-2011/12
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил 17 голов на своем поле в этом сезоне.
Сегодня англичанин оформил дубль в матче с «Лестером» (3:0) в 24-м туре АПЛ.
Рэшфорд показал лучший результат на «Олд Траффорд» начиная с сезона-2011/12 – тогда Уэйн Руни отметился 19 голами во всех турнирах на домашней арене.
Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Он играл так же и при Сульшере, тащив тогда рыбака
В его игре НИЧЕГО не изменилось
Сейчас Решфорд свободен от травм и от нападающих, которые сжирали его голы
Вот и все
Тен Хаг тут вообще не при чем
А голландский лысый шарлатан взял и реанимировал карьеру Рэша. Браво! Так держать!
Так держать, МЮ!
GGMU!