Форвард « » забил 17 голов на своем поле в этом сезоне.

Сегодня англичанин оформил дубль в матче с « » (3:0) в 24-м туре .

Рэшфорд показал лучший результат на «Олд Траффорд» начиная с сезона-2011/12 – тогда отметился 19 голами во всех турнирах на домашней арене.

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.