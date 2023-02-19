Рэшфорд забил 17 голов за «МЮ» на «Олд Траффорд» – такого не было с сезона-2011/12

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Олд Траффорд премьер-лига Англия рейтинги Лестер Маркус Рэшфорд Футбол

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил 17 голов на своем поле в этом сезоне.

Сегодня англичанин оформил дубль в матче с «Лестером» (3:0) в 24-м туре АПЛ.

Рэшфорд показал лучший результат на «Олд Траффорд» начиная с сезона-2011/12 – тогда Уэйн Руни отметился 19 голами во всех турнирах на домашней арене.

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
9+8.
ну это хуже чем у Рэшфорда
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Фанат спорта01
Ответ Dm Kznts
сколько он забил?
9+8.
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0
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Dm Kznts
Ответ Фанат спорта01
а чем Сака хуже этих троих?
сколько он забил?
+1
-1
0
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Vladlen Mironov
Ответ Black Phoenix
Уход Роналду навредит МЮ, особенно с таким донным Рэшфордом - говорили они. А голландский лысый шарлатан взял и реанимировал карьеру Рэша. Браво! Так держать!
Чем же он ее реанимировал, хахаххахаха
Он играл так же и при Сульшере, тащив тогда рыбака
В его игре НИЧЕГО не изменилось
Сейчас Решфорд свободен от травм и от нападающих, которые сжирали его голы
Вот и все
Тен Хаг тут вообще не при чем
0
-5
-5
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Фанат спорта01
а чем Сака хуже этих троих?
Можешь составить свою тройку. Что моя тройка, что твоя - все равно будет субъективщиной. Но Сака тоже хорош. С этим не могу поспорить.
+1
0
+1
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rigobersong
Ответ MU4evainmyheart!!!
Рэшфорд, Хвича и Осимхен пока самые яркие игроки этого сезона! Надеюсь, что Рэши продолжит держать этот уровень. Просто монстр!
Где-то смеется Холанд:)
+6
-7
-1
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Диер Ташкент
Маркус очень хладнокровно стал реализовать моменты. Прям очень. В психологическом плане сильно прибавил при Тен Хаге
+3
0
+3
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Igor Ryzhankov
Ответ Black Phoenix
Уход Роналду навредит МЮ, особенно с таким донным Рэшфордом - говорили они. А голландский лысый шарлатан взял и реанимировал карьеру Рэша. Браво! Так держать!
Я об этом же подумал, когда Рэш второй вкатил 😅
+1
0
+1
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Igor Ryzhankov
Достойная игра нашей любимой команды. Зарядили хорошим настроением на вечер ❤️‍🔥
+4
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Фанат спорта01
Ответ MU4evainmyheart!!!
Рэшфорд, Хвича и Осимхен пока самые яркие игроки этого сезона! Надеюсь, что Рэши продолжит держать этот уровень. Просто монстр!
а чем Сака хуже этих троих?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Эффект верблюда аль-подишахского
+4
-1
+3
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Брулин
Рэшворд что-то раздухарился, 2023 его год, пока к нему и близко никто не подобрался.
0
0
0
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Black Phoenix
Уход Роналду навредит МЮ, особенно с таким донным Рэшфордом - говорили они.

А голландский лысый шарлатан взял и реанимировал карьеру Рэша. Браво! Так держать!
+12
-1
+11
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Никки Бат
Спокойно и без напряга
+2
0
+2
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muse muse
Горжусь неимоверно этой командой, как они умудряются сохранять темп и набирать очки от матча к матчу,играя по всех турнирах. Эрик, как же ты крут, это ж надо за такой короткий срок так поставить команду на рельсы,спасибо за то, что пришёл)
Так держать, МЮ!
GGMU!
+18
0
+18
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MU4evainmyheart!!!
Рэшфорд, Хвича и Осимхен пока самые яркие игроки этого сезона! Надеюсь, что Рэши продолжит держать этот уровень. Просто монстр!
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Решфорд в огненной форме! С победой!
+21
0
+21
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