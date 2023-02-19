Рэшфорд забил в 5-м матче подряд. У форварда «МЮ» 16 голов и 4 ассиста после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в игре с «Лестером».

Англичанин после паса хавбека Бруну Фернандеша отправил мяч в сетку на 25-й минуте матча АПЛ. На 56-й минуте он стал автором дубля.

Рэшфорд забил в пятой игре подряд. После ЧМ-2022 у него 16 голов и 4 результативные передачи за 17 игр в составе «МЮ».

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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76 комментариев

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Маноло Санчи́с
Отличный ход набрал) Такими темпами, матча через 3, побьет свой личный рекорд по голам за сезон)
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Данил Кулинский
Ответ Flavius
Интересно, а кто мешал ему так забивать раньше?
клубничка мешала
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Rustam Abdullayev
Манчестер а гоньке за трафейами
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Rustam Abdullayev
Решфорд только в перед
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Alexander S
Саутгейту ,конечно, виднее, но очень жаль, что он не выпустил его с первых минут против Франции
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Rustam Abdullayev
Решфорд ишшеееее
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mcowen
Ответ polosaty
Молодец, наверное взялся за разум, и перестал отвлекаться. Так держать
писали, что он с не залеченной травмой играл раньше
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Wilmer Younger
Уже не в первый раз слышу о Реш и Золотой мяч. Будет в пятёрке претендентов уже успех 🏆💪
+1
0
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U. M. A. Muhammad
Если так продолжит то главный кандидат на зм 2023. Если конечно распиаренных стариков не будет в списке номинантов.
0
-1
-1
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Андрей Andrey
вспышка на пол сезона. потом вернётся на свой уровень 😵‍💫
0
-4
-4
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Flavius
Ответ Умар Тайпанов
без роналду мю играет лучше)
И Португалия
+2
-1
+1
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Flavius
Интересно, а кто мешал ему так забивать раньше?
0
-1
-1
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ccopiton@gmail.com
Ответ benjamin92
Когда попал к своему тренеру
Бенни Маккарти конечно красавец!!!
0
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polosaty
Молодец, наверное взялся за разум, и перестал отвлекаться. Так держать
0
0
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Михаил1970
МЮ и Рэшфорд выезжают на багаже Роналду.
+1
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+1
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Дима Берин
Ответ Alexander Tsimbaluk
какой же великий игрок Роналду! упоминания о нём в комментах к каждой статье, про любого футболиста ). не футболист, а явление!
Поддерживаю!
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Дима Берин
Ответ Максим Новиков
Я на месте. У тебя была уверенность, что Решфорд перестанет думать о своих депутатских делах и начнёт думать о футболе? Лично у меня ее не было.
Нет, у меня не было уверенности, что Решфорд не переснет думать о нефутбольных вещах, но у меня была уверенность, что он залечил травму, с которой играл 2 сезона, прошел нормальную предсезонную подготовку с командой и получил тренера, который не физрук и не отец ГЕГЕНПРЕССИНГА!
Как видите, вероятно этого достаточно, чтобы показывать отличную результативность.
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Under
Ответ Максим Новиков
Я на месте. У тебя была уверенность, что Решфорд перестанет думать о своих депутатских делах и начнёт думать о футболе? Лично у меня ее не было.
так вы про противоположную вещь говорите
выходит, у вас была уверенность, что не перестанет
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Eduard Rastryopin
Ответ Александра Александрова
Рэшфорд 13 голов с игры за полсезона ,Кринж 15 за весь сезон , это всем тем кто кричал кто же забьёт теперь 20 голов ))
Всего-то 16 голов за 17 матчей.Ну это тебе не 17 голов "величайшего" мессиануса за 1.5 сезона в верблюжьей Лиге 1,но тоже ничего.
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-3
-3
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Дима Берин
Где эти ребята, которые кричали, что никто в Юнайтед без Роналду столько не забьет?
какой же великий игрок Роналду! упоминания о нём в комментах к каждой статье, про любого футболиста ). не футболист, а явление!
0
0
0
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леша коваленко
Не понял, что игрокам МЮ в перерыве наливали?
+2
0
+2
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Dan Kennedy
Ответ Владислав Долгих
Фартовый конечно, этот Рэшфорд
Полностью согласен
0
0
0
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Максим Новиков
Ответ Дима Берин
Где эти ребята, которые кричали, что никто в Юнайтед без Роналду столько не забьет?
Я на месте. У тебя была уверенность, что Решфорд перестанет думать о своих депутатских делах и начнёт думать о футболе? Лично у меня ее не было.
+1
-6
-5
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Пепси пеналдувич
Барсе на Олд Трафорд будет тяжко, Реш отличный игрок, особенно в связке с Кунде.
+11
0
+11
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Николай Иванов
Ответ Дима Берин
Где эти ребята, которые кричали, что никто в Юнайтед без Роналду столько не забьет?
Вперёд радужные дьяволы ☝️😁
+1
-5
-4
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