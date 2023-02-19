Рэшфорд забил в 5-м матче подряд. У форварда «МЮ» 16 голов и 4 ассиста после ЧМ-2022
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отличился в игре с «Лестером».
Англичанин после паса хавбека Бруну Фернандеша отправил мяч в сетку на 25-й минуте матча АПЛ. На 56-й минуте он стал автором дубля.
Рэшфорд забил в пятой игре подряд. После ЧМ-2022 у него 16 голов и 4 результативные передачи за 17 игр в составе «МЮ».
Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Как видите, вероятно этого достаточно, чтобы показывать отличную результативность.
выходит, у вас была уверенность, что не перестанет