Где смотреть Интер – Порту, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 февраля

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В среду, 22 февраля, сыграют Интер и Порту в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Интер – Порту

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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