Где смотреть Интер – Порту, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 22 февраля

В среду, 22 февраля, сыграют Интер и Порту в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Интер – Порту

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Интер – Порту