Где смотреть Айнтрахт Франкфурт – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 21 февраля

Теги Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Во вторник, 21 февраля, сыграют Айнтрахт Франкфурт и Наполи в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Айнтрахт – Наполи

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Айнтрахт Франкфурт: все новости

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Прогноз на матч Айнтрахт – Наполи

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