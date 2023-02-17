Где смотреть Айнтрахт Франкфурт – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 21 февраля
Во вторник, 21 февраля, сыграют Айнтрахт Франкфурт и Наполи в рамках Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Айнтрахт – Наполи
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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