Голкипер « » получил красную карточку в матче с « ».

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев принять мяч после выноса , упал на газон и сыграл руками.

Главный судья Энтони Тэйлор сразу удалил футболиста «сорок». Это первое удаление Поупа в чемпионате Англии.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:2 – забили Нуньес и Гакпо. Онлайн-трансляция