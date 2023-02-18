Вратарь «Ньюкасла» Поуп удален за игру руками вне штрафной в матче с «Ливерпулем»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия дисквалификации судьи Энтони Тэйлор Мохамед Салах Ник Поуп Алиссон Футбол

Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп получил красную карточку в матче с «Ливерпулем».

На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху принять мяч после выноса Алиссона, упал на газон и сыграл руками.

Главный судья Энтони Тэйлор сразу удалил футболиста «сорок». Это первое удаление Поупа в чемпионате Англии.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:2 – забили Нуньес и Гакпо. Онлайн-трансляция

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23 комментария

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Дмитрий Сидоров
Ответ Вячеслав Соболевский
Кариус уже не в Ньюкасле, с добрым утром
Трансфермаркт утверждает, что Кариус - в Ньюкасле под номером 18, стоит 1,5 миллиона евро.
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Zomourning33
Ответ #SharkTeam
ньюфаг? в Англии дисква сквозная. Чем сразу предъявлять изучай вопрос
Да, всего лет 15 смотрю футбол. Помню победный гол Компани, который принес победу Сити, вроде МЮ они тогда обошли на ленточке. Помню страсти после перехода Тевеса из одного Манчестера в другой, особенно после победы его в составе Сити. Помню переход, любимого мной, Ван Перси в МЮ. Помню даже мерзкого Мартинеза, когда он стоял в рамке Арсенала. Я ньюфаг. Не видно что ли?
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Вячеслав Соболевский
Ответ Kiryl Olshewski
Лорис Кариус матч жизни сыграет против МЮ в финале Кубка лиги
Кариус уже не в Ньюкасле, с добрым утром
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-2
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Zomourning33
Ответ Kiryl Olshewski
В Англии дисквалификации распространяются на другие внутренние турниры
Не знал.
+1
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Тимур Жалолдинов
Ну что Кариус, твой ход и шанс спасти карьеру.
+2
0
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Tybalt
Ответ #SharkTeam
ньюфаг? в Англии дисква сквозная. Чем сразу предъявлять изучай вопрос
мда, бывалый) эк, ты дал маху.
На веселе?
0
-3
-3
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YSIMY
МЮ забирает трипл в этом сезоне
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Alex Ferguson
Ответ Zomourning33
А при чем тут удаление в АПЛ и финал в Кубке лиги? Это два разных турнира. Доброе утро.
Доброе утро) дисциплинарная система работает на все внутренние турниры Англии)
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Бухгалтер2021
пора сорока выходить из зоны лч..там должныыбыть топ клубы
0
-1
-1
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Kiryl Olshewski
Ответ Zomourning33
А при чем тут удаление в АПЛ и финал в Кубке лиги? Это два разных турнира. Доброе утро.
В Англии дисквалификации распространяются на другие внутренние турниры
+2
0
+2
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#SharkTeam
Ответ Zomourning33
А при чем тут удаление в АПЛ и финал в Кубке лиги? Это два разных турнира. Доброе утро.
ньюфаг? в Англии дисква сквозная. Чем сразу предъявлять изучай вопрос
+7
-2
+5
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Zomourning33
Ответ Kiryl Olshewski
Дубравка заигран за МЮ в КЛ, поэтому Кариус
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-13
-13
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Дмитрий Бервинов
Ответ CriminalJoint62
Он пропустит финал против МЮ, это того не стоило
Да даже если бы не было матча с МЮ, это очень глупая КК, мяч схватил будто на рефлексах как собака Павлова
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Ronny92
Спасибо Салаху от имени болел МЮ) Игра за кубок и борьба за лч стала попроще)
+2
-2
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Андрей Хенто
Ответ Kiryl Olshewski
Дубравка заигран за МЮ в КЛ, поэтому Кариус
Не знал таких нюансов, благодарю за информацию!
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Kiryl Olshewski
Ответ Андрей Хенто
Скорее всего Дубравка будет играть против Юнайтед.
Дубравка заигран за МЮ в КЛ, поэтому Кариус
+25
-1
+24
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Sergey Troshin
Походу ставки не зашли на челси с сити. Решил вабанк на удаление в первом тайме поставить
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Андрей Хенто
Ответ Kiryl Olshewski
Лорис Кариус матч жизни сыграет против МЮ в финале Кубка лиги
Скорее всего Дубравка будет играть против Юнайтед.
+1
-2
-1
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CriminalJoint62
Он пропустит финал против МЮ, это того не стоило
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Los Galácticos
Чувствую сегодня Ливерпуль покуражиться как в лучшие времена )
+3
-3
0
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Kiryl Olshewski
Лорис Кариус матч жизни сыграет против МЮ в финале Кубка лиги
+10
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Андрей Хенто
Глупейшая конечно красная карточка, подвели рефлексы Поупа.
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Владислав Козьминский
такой фэйл конечно
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