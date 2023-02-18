Вратарь «Ньюкасла» Поуп удален за игру руками вне штрафной в матче с «Ливерпулем»
Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп получил красную карточку в матче с «Ливерпулем».
На 22-й минуте вратарь выбежал за пределы штрафной площади и, пытаясь помешать форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху принять мяч после выноса Алиссона, упал на газон и сыграл руками.
Главный судья Энтони Тэйлор сразу удалил футболиста «сорок». Это первое удаление Поупа в чемпионате Англии.
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:2 – забили Нуньес и Гакпо. Онлайн-трансляция
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