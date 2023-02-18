Салихамиджич об удалении Упамекано на 8-й минуте: «Красной не было. Судьи не впервые обделяют «Баварию»
Хасан Салихамиджич не согласен с удалением игрока «Баварии» в матче с «Гладбахом».
На 8-й минуте игры 21-го тура Бундеслиги защитник «Баварии» Дайо Упамекано в погоне за форвардом «Боруссии» Алассаном Плеа совершил фол последней надежды. Главный судья Тобиас Вельц удалил француза с поля. Арбитры ВАР поддержали это решение.
«Ни в коем случае не красная! Это уже не первый раз за последние несколько недель, когда нас обделяют [судьи]. Сегодняшний день стал вишенкой на торте», – сказал спортивный директор «Баварии».
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
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