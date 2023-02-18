Гвардиола про 1:1 с «Ноттингемом»: «Один из лучших матчей «Сити». У нас были прекрасные моменты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Мы играли очень, очень хорошо. По-настоящему хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать.

Мы сделали все, явных моментов было очень много.

Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее.

Мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал испанец.

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19 комментариев

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Тимур Пиняскин
Ответ Озил, озю и буду озить
То есть это по вашему "стопроцентная вина Эдерсона"? 🤦
Та я рофлю, просто угарно, что Эдерсон каждый удар в створ пускает.
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Озил, озю и буду озить
Ответ Тимур Пиняскин
Видел, сам факт того, что у Эдерсона уже традиция пропускать гол после первого же удара в створ
То есть это по вашему "стопроцентная вина Эдерсона"? 🤦
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+3
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Эксперимент
Ответ NottinghamForest
Про результат не согласен
))
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Тимур Пиняскин
Ответ Артур Азимов
Ты гол вообще видел? Там замкнули прострел впритык. Нет такого вратаря, который бы отбивал такие удары.
Видел, сам факт того, что у Эдерсона уже традиция пропускать гол после первого же удара в створ
+3
-2
+1
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ladoga1242
Ответ Тимур Пиняскин
Стопроцентная вина Эдерсона. Один удар в створ-Один гол, у него это уже как традиция
Вы матч смотрели? Там же в пустые занесли!
+3
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Артур Азимов
Ответ Тимур Пиняскин
Стопроцентная вина Эдерсона. Один удар в створ-Один гол, у него это уже как традиция
Ты гол вообще видел? Там замкнули прострел впритык. Нет такого вратаря, который бы отбивал такие удары.
+22
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+21
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OldRedWhite
Ответ igls54
Попугали Сити Арсенал немного И каждый пошел своею дорогой
Надо сказать , что сегодня в туре гости в основном феерили и неоднозначных результатов было пруд пруди
+1
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NottinghamForest
Ответ Эксперимент
Согласен. Сити превосходно сыграл, но результат удручает.
Про результат не согласен
+2
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Тимур Пиняскин
Стопроцентная вина Эдерсона. Один удар в створ-Один гол, у него это уже как традиция
Плюс. В отличие от Алиссона не помню у Эдерсона спасений в нужные для команды моменты.
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ruslan_khaibulov
пер уже приучил что его команды как роботы собирают все очки во всех возможных играх и оступается в одной игре на вылет в ЛЧ и сразу начинается недовольство). я думаю, наоборот весь запас неудач исчерпают в чемпионате сейчас, но пройдет в этот раз ЛЧ.и титул АПЛ не уйдет,арсенал те ещё ментальные лузеры, от счастья титула посыпятся
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ЭЗИК
Надеюсь таких матчей у вас будет еще много
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Андрей Хенто
Посмотрел обзор матча ( выбрал к просмотру матч Челси о чем очень пожалел) какой же топ Кейлор Навас, очень рад, что попробовал свои силы в АПЛ и не стал сидеть на скамейке и дальше. У человека есть амбиции, и видно, что он счастлив играть и даже в таком возрасте, после всех титулов, которые он выиграл - у него горят глаза.
+22
-1
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инок
Что-ж, интрига в АПЛ сохранена. Так будет интереснее.
+1
-1
0
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Эксперимент
Согласен. Сити превосходно сыграл, но результат удручает.
+7
-1
+6
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DolJun
ща поттер так же скажет
+3
-4
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Тимур Пиняскин
Стопроцентная вина Эдерсона. Один удар в створ-Один гол, у него это уже как традиция
+19
-10
+9
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igls54
Попугали Сити Арсенал немного
И каждый пошел своею дорогой
+29
-3
+26
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ladoga1242
Я вот не пойму. Если Сити не нужно чемпионство, зачем было напрягаться в Лондоне?
И персональный привет оглобле. Только обрадовался, что дельфин ушел в Челси, как его место занял норвежец. Экология у горожан, что ли, такая?
+6
-5
+1
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Большой Сэми
Пыль в глаза пускает Пепка?
+3
-6
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