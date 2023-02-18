Гвардиола про 1:1 с «Ноттингемом»: «Один из лучших матчей «Сити». У нас были прекрасные моменты»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « » (1:1).

«Мы играли очень, очень хорошо. По-настоящему хороший матч. У нас были превосходные моменты, но таков футбол. Нужно забивать.

Мы сделали все, явных моментов было очень много.

Это один из наших лучших матчей, но мы потеряли два очка. Нужно быть агрессивнее.

Мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал испанец.