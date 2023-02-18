Картину левой ноги Марадоны украли в Неаполе

Теги серия А Италия происшествия Наполи Диего Марадона стиль Футбол

В Неаполе украли картину ноги Диего Марадоны.

Как сообщает Calciomercato, картина с изображением левой ноги Марадоны была украдена вчера ночью. Работа была выставлена перед муралом  с изображением бывшего нападающего «Наполи» в центре Неаполя. 

Картина представляет собой трехмерный снимок ноги Марадоны, перенесенный на холст. Ее подарил друг и менеджер аргентинца Стефано Чечи.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего стадион «Наполи» был переименован в его честь. Он дважды приводил «Наполи» к победе в Серии А.

Фото: gazzetta.it

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10 комментариев

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aidos_1979
Кто помнит был некогда юзер с ником Барсанога потом исчез куда-то, не его ли рук то есть ног дело?))
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Ansu Fati
И оставили на ее месте картину средней ноги Лукаку))
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Александр Карасёв
Первый шаг на верном пути отмены этого проходимца и абьюзера, Марадона должен быть уничтожен посмертно)
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Budabuda
Ответ Андрей Хенто
Уверен, что каморра разберется, накажет виновного и вскоре вернут картину на место.
если типы украли такую вещь, то они явно не простые ребята, учитывая как камора относится к легенде. т.. е это явно не нарики
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Андрей Хенто
Уверен, что каморра разберется, накажет виновного и вскоре вернут картину на место.
+1
-1
0
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Football poet
Это слишком святая вещь для Неаполя
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Барсик Юрана
Даю подсказку: они воруют унитазы и стиралки
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Lana Rhoades
Хвича первый трофей урвал)
+2
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igls54
Мафия бессмертна
+1
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Сергей К
Хвича?...)
+7
-3
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