Картину левой ноги Марадоны украли в Неаполе

В Неаполе украли картину ноги .

Как сообщает Calciomercato, картина с изображением левой ноги Марадоны была украдена вчера ночью. Работа была выставлена перед муралом с изображением бывшего нападающего «Наполи» в центре Неаполя.

Картина представляет собой трехмерный снимок ноги Марадоны, перенесенный на холст. Ее подарил друг и менеджер аргентинца Стефано Чечи.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего стадион «Наполи» был переименован в его честь. Он дважды приводил « » к победе в Серии А.

Фото: gazzetta.it