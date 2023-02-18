Картину левой ноги Марадоны украли в Неаполе
В Неаполе украли картину ноги Диего Марадоны.
Как сообщает Calciomercato, картина с изображением левой ноги Марадоны была украдена вчера ночью. Работа была выставлена перед муралом с изображением бывшего нападающего «Наполи» в центре Неаполя.
Картина представляет собой трехмерный снимок ноги Марадоны, перенесенный на холст. Ее подарил друг и менеджер аргентинца Стефано Чечи.
Диего Марадона умер в ноябре 2020 года, после чего стадион «Наполи» был переименован в его честь. Он дважды приводил «Наполи» к победе в Серии А.
Фото: gazzetta.it
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