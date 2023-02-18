«Арсенал» прервал серию из 4 матчей без побед. Было 3 поражения и ничья

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» одержал первую победу за последние пять матчей.

Команда Микеля Артеты одолела «Астон Виллу» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

«Канониры» до этого в последний раз побеждали 22 января – «Манчестер Юнайтед» (3:2). Затем последовали 3 поражения и ничья.

Далее «Арсенал» выступит в гостях у «Лестера» – это случится 25 февраля.

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56 комментариев

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GuruFutbola
Ответ panda_07
Рад персонально за Мартинеза. Пусть себе еще что-нибудь к яйцам приложит
Завидовать плохо)
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Mr@k
Игру не смотрел но понял что повезло в конце забить, важно было выиграть сегодня
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Niko [Ars]
Ответ jexOn
Мартинес в своем стиле, время тянул безобразно. Ну и конечно его поход на угловой и гол в пустые ворота Астон Виллы как завершение его концерта. Арсенал мог бы не выиграть, если бы точнее был Бейли и увереннее в себе Дуран.
а если бы точнее были нкетиа и Эдегор))?
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Эмир Атамурзаев
Ответ Антон Патракеев
Спасибо парням за подарок на ДР, то после первого тайма думал, что ничего хорошего не выйдет. Эта тяжёлая победа должна стать импульсом для новой победной серии
с днём рождения! и у меня сегодня ДР 🫂
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Soler
Надеемся на перелом плохой серии и начало серии хорошей!
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مختار موسى حاجييف
у клоунов , любителей собрать плюсы, праздник.
при чем здесь Мартинес ? при ударе Жоржиньо , максимально эффективно он прыгнул, отскок чистая случайность.
или, он при 3-2 в последние секунды матча должен оставаться в воротах? здесь нужно винить, подающего угловой и страхующих игроков что допустили контратаку.
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jexOn
Мартинес в своем стиле, время тянул безобразно. Ну и конечно его поход на угловой и гол в пустые ворота Астон Виллы как завершение его концерта.

Арсенал мог бы не выиграть, если бы точнее был Бейли и увереннее в себе Дуран.
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faaakkkeee
Ответ Arsenal till I Die
Отскок так отскок. Традиционный весенний спад в разгаре, в этом сезоне даже собственно весны ждать не пришлось. Всё те же проблемы, что и пять и десять лет назад, ничего не меняется. Продолжаем борьбу за ЛЧ.
Какой отскок? Во втором тайме была доминация, какой ещё этот свет не видал. Просто укатали в асфальт. И это на выезде.
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Mixos Demid
Ответ mr kovalsky
Мозги, например
Так нет мозгов то…
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инок
До сих пор под впечатлением!.. Арсенал с невероятной
победой!
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Слава Каплунов
Зинченко топ
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Adamdfdgds
Ответ Arsenal till I Die
Отскок так отскок. Традиционный весенний спад в разгаре, в этом сезоне даже собственно весны ждать не пришлось. Всё те же проблемы, что и пять и десять лет назад, ничего не меняется. Продолжаем борьбу за ЛЧ.
Вы простите каким местом матч смотрели? Во втором тайме Астон-Виллы не было на поле. Пару раз в контратаку убежали и все. Эдегор и Нкетия не использовали 100% моменты. О каком отскоке может идти речь? Абсолютно закономерный результат
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Niko [Ars]
Ответ Anvar Esemuratov
Не вижу ни одной причины над ним угарать) Просто не его день сегодня. Посмотри какие голы забил Арсенал, все удары либо в девятку либо в шестёрку, причём через ораву защитников.
тянул время весь матч, а в итоге забил сам себе
вот и угарают
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Elvin Qurbanov
Это похороны !
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Малек2705
Всех с победой, эти эмоции должны дать команде толчок, впереди много игр в плотном графике, Артетим!
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mr kovalsky
Ответ panda_07
Рад персонально за Мартинеза. Пусть себе еще что-нибудь к яйцам приложит
Мозги, например
+9
-2
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Adamdfdgds
Ответ llolishe
Временная интрига
Согласен, Сити своей победой добавил временной интриги))
+4
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Гриша
Ответ Arsenal till I Die
Отскок так отскок. Традиционный весенний спад в разгаре, в этом сезоне даже собственно весны ждать не пришлось. Всё те же проблемы, что и пять и десять лет назад, ничего не меняется. Продолжаем борьбу за ЛЧ.
Да, даже Руни как то говорил что Арсенал в феврале всегда на первом месте, а потом.... Но верим в чудо)
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-1
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pack25
Жоржиньо очень неплохо сегодня отыграл, я бы сказал, что лучший игрок Арсенала сегодня
+5
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Rahym Hommadow
ЗИНЧЕНКООООООООООООО
+5
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Anvar Esemuratov
Не вижу ни одной причины над ним угарать) Просто не его день сегодня. Посмотри какие голы забил Арсенал, все удары либо в девятку либо в шестёрку, причём через ораву защитников.
Сейчас тут тебе объяснят, что это Иисус, Зевс и Перун все вместе направили мяч в Мартинеса за его танец на ЧМ🤓
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-2
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Balt
Ответ Андрей
Мартинез 😂😂😂 Лучший вратарь мира 😂😂😂😂😂😂
Лучший вратарь турнира чемпионата Мира. Это разное. А уж ошибки и косяки у всех бывают. Чемпион Мира Бартез в своё время клоунадил будь здоров.
+2
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llolishe
Временная интрига
0
-6
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bengalsckyzh
Молодцы ребята! Браво! А через тур Ньюкасл играет в гостях с М. Сити и кто его знает... Команда великого Ширера может всё! Так что те кто за горожан рано радуетесь.
+1
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Niko [Ars]
Ответ Arsenal till I Die
Отскок так отскок. Традиционный весенний спад в разгаре, в этом сезоне даже собственно весны ждать не пришлось. Всё те же проблемы, что и пять и десять лет назад, ничего не меняется. Продолжаем борьбу за ЛЧ.
да с фига ли
второй тайм не видел что-ли
+9
-1
+8
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