«Арсенал» прервал серию из 4 матчей без побед. Было 3 поражения и ничья
«Арсенал» одержал первую победу за последние пять матчей.
Команда Микеля Артеты одолела «Астон Виллу» (4:2) в 24-м туре АПЛ.
«Канониры» до этого в последний раз побеждали 22 января – «Манчестер Юнайтед» (3:2). Затем последовали 3 поражения и ничья.
Далее «Арсенал» выступит в гостях у «Лестера» – это случится 25 февраля.
при чем здесь Мартинес ? при ударе Жоржиньо , максимально эффективно он прыгнул, отскок чистая случайность.
или, он при 3-2 в последние секунды матча должен оставаться в воротах? здесь нужно винить, подающего угловой и страхующих игроков что допустили контратаку.
Арсенал мог бы не выиграть, если бы точнее был Бейли и увереннее в себе Дуран.
победой!
вот и угарают
второй тайм не видел что-ли