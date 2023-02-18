«Арсенал» прервал серию из 4 матчей без побед. Было 3 поражения и ничья

«Арсенал» одержал первую победу за последние пять матчей.

Команда Микеля Артеты одолела « » (4:2) в 24-м туре .

«Канониры» до этого в последний раз побеждали 22 января – «Манчестер Юнайтед» (3:2). Затем последовали 3 поражения и ничья.

Далее « » выступит в гостях у «Лестера» – это случится 25 февраля.

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