Зинченко после гола «Астон Вилле»: «Для «Арсенала» эта игра стала потрясающим уроком – надо верить до конца»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался после первого гола в АПЛ.

Украинец поразил ворота «Астон Виллы» (4:2) в 24-м туре. Это была его 92-я игра в чемпионате Англии.

«После этого матча я могу сказать две вещи. Во-первых, она стала потрясающим уроком для всех нас – нужно верить до конца.

Как я уже говорил раньше, в этой команде потрясающие люди, способные добиться того, чего они хотят, если продолжат бороться и верить. Наша реакция во втором тайме должна стать для нас образцом.

Я очень рад, что помог команде, забив гол, но главное – три очка», – сказал Зинченко BT Sport.

7 комментариев

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Shokhagunner
Думаю сити сегодня не выиграет, всем судьям не заплатишь
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Ответ EmptyGuitar1753
Так играть, как в первом тайме, просто непозволительно. Хорошо что проснулись во втором
Любимый валидол 8)
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Брулин
После такого матча у Арсенала должны вырасти дополнительные крылья . Молодцы парни !
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EmptyGuitar1753
Так играть, как в первом тайме, просто непозволительно. Хорошо что проснулись во втором
+7
0
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инок
Арсенал с победой. Зинченко с первым голом в АПЛ !
Надеюсь, что не последним...
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Arima Baki
ну так усвойте урок уже поскорее
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-2
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udiekemen
Молодец конечно 👍
+13
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+11
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