Зинченко после гола «Астон Вилле»: «Для «Арсенала» эта игра стала потрясающим уроком – надо верить до конца»
Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался после первого гола в АПЛ.
Украинец поразил ворота «Астон Виллы» (4:2) в 24-м туре. Это была его 92-я игра в чемпионате Англии.
«После этого матча я могу сказать две вещи. Во-первых, она стала потрясающим уроком для всех нас – нужно верить до конца.
Как я уже говорил раньше, в этой команде потрясающие люди, способные добиться того, чего они хотят, если продолжат бороться и верить. Наша реакция во втором тайме должна стать для нас образцом.
Я очень рад, что помог команде, забив гол, но главное – три очка», – сказал Зинченко BT Sport.
Надеюсь, что не последним...