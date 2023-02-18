Зинченко после гола «Астон Вилле»: «Для «Арсенала» эта игра стала потрясающим уроком – надо верить до конца»

Полузащитник « » высказался после первого гола в .

Украинец поразил ворота « » (4:2) в 24-м туре. Это была его 92-я игра в чемпионате Англии.

«После этого матча я могу сказать две вещи. Во-первых, она стала потрясающим уроком для всех нас – нужно верить до конца.

Как я уже говорил раньше, в этой команде потрясающие люди, способные добиться того, чего они хотят, если продолжат бороться и верить. Наша реакция во втором тайме должна стать для нас образцом.

Я очень рад, что помог команде, забив гол, но главное – три очка», – сказал Зинченко BT Sport.