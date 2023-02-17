Тен Хаг о матче с «Барсой»: «За фол на Рэшфорде стоило показать красную. Судья сказал мне, что фола не было»
Эрик тен Хаг считает, что за фол на Маркусе Рэшфорде стоило показать красную карточку.
В одном из эпизодов игры Лиги Европы (2:2) форвард «Манчестер Юнайтед» выходил один на один с вратарем, но упал после контакта с Жюлем Кунде. Арбитр Маурицио Мариани не усмотрел фола в этом моменте.
«При счете 2:1 был явный фол на Маркусе. Вы можете обсуждать, был ли он в штрафной или за ее пределами, но это красная карточка. Я спросил судью, почему [он не показал ее]. Тот ответил, что фола не было.
У нас был ВАР, это не очень хорошо. Может быть, на них влияет давление, но такого не может быть на самом высоком европейском уровне», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу
Это был даже не Фред, а легенда МЮ Андерсон!)
Он двумя ногами Альбу поломал(
с 0+0 ничего не светит, просто факты.
Да самому в нее поверить ;)
А нынешний эпизод в эпоху вар вообще абсурд
А Биссака сначала сыграл в мяч а остальное происходит по инерции во время движения
И не было б уже никаких жалких разговоров от полосатых нытиков про выдуманную пенку и красную для Каземиро)
а где 2?(