Тен Хаг о матче с «Барсой»: «За фол на Рэшфорде стоило показать красную. Судья сказал мне, что фола не было»

тен Хаг считает, что за фол на стоило показать красную карточку.

В одном из эпизодов игры Лиги Европы (2:2) форвард «Манчестер Юнайтед» выходил один на один с вратарем, но упал после контакта с . Арбитр Маурицио Мариани не усмотрел фола в этом моменте.

«При счете 2:1 был явный фол на Маркусе. Вы можете обсуждать, был ли он в штрафной или за ее пределами, но это красная карточка. Я спросил судью, почему [он не показал ее]. Тот ответил, что фола не было.

У нас был ВАР, это не очень хорошо. Может быть, на них влияет давление, но такого не может быть на самом высоком европейском уровне», – сказал тренер « ».

«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу