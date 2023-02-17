Тен Хаг о матче с «Барсой»: «За фол на Рэшфорде стоило показать красную. Судья сказал мне, что фола не было»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона судьи Маурицио Мариани Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Жюль Кунде Футбол

Эрик тен Хаг считает, что за фол на Маркусе Рэшфорде стоило показать красную карточку.

В одном из эпизодов игры Лиги Европы (2:2) форвард «Манчестер Юнайтед» выходил один на один с вратарем, но упал после контакта с Жюлем Кунде. Арбитр Маурицио Мариани не усмотрел фола в этом моменте.

«При счете 2:1 был явный фол на Маркусе. Вы можете обсуждать, был ли он в штрафной или за ее пределами, но это красная карточка. Я спросил судью, почему [он не показал ее]. Тот ответил, что фола не было.

У нас был ВАР, это не очень хорошо. Может быть, на них влияет давление, но такого не может быть на самом высоком европейском уровне», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» и «Барса» строили тактику вокруг взаимной нейтрализации, но во втором тайме все-таки выдали шоу  

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56 комментариев

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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Потому что из 5 пенок один ты можешь не забить, останутся только 4, один из которых оказался бесполезным против саудитов)) И вот, куда ты уйдешь со своими 3 пенками? На такие случаи нужно уметь забить как в 1/8, или отдать как в 1/4))) Еще иногда в твои ворота могут поставить 2 пенальти, умение забить с игры не помешает в такие моменты. с 0+0 ничего не светит, просто факты.
Эту псевдо математику расскажи своим бpaтишкaм o6ижeнным из сekты, со мной такое не прокатит. 5 пенок в 7 матчах. Просто факты
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Александр Р
Про пенальти на Альбе и руку в штрафной мы конечно умолчим
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Arkadios Avgitidis
Ответ DolJun
барса - судейский проект. тен хаг как маленький, ей богу. будто это в первый раз, когда в ворота барсы должен быть назначен пенальти или игрок барсы должен был быть удален - и судья утверждает абсолютно обратное)
как там яхта беда? на плаву ещё? капитан врунгелович где? в Израиле, аль в Португалии?
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Александр Р
Ответ Zlatan Ibra
Скажу, что после удаления у Барсы, мяч бы уже не попал в руку Фреда, птмчт Барса и так была прижата, а в десятером и подавно бы не пересекла середину поля.
Зато ещё до красной должен был быть пенальти на Альбе и никто не знает как бы все закончилось
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Александра Александрова
Если за это удалять , то тогда на Альбе 1000% пенальти ! Это не говоря, что Каземиро должен был быть удален и рука в штрафной , те еще один пенальти , но местные неадекваты будут ныть тут за судей, когда судья ошибался в помощь Мю, гораздо чаще !
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Денис Феношин
Заколебал ныть уже. Во все стороны косячили.
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Arkadios Avgitidis
Ответ Moscwow
Как можно забыть про судей, когда Барса всю свою историю в 21 веке им платила?
в отличии от клуба,которому платят сами судьи)
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Arkadios Avgitidis
Ответ Zlatan Ibra
Скажу, что после удаления у Барсы, мяч бы уже не попал в руку Фреда, птмчт Барса и так была прижата, а в десятером и подавно бы не пересекла середину поля.
если Марк не стоял бы у ворот,и не было защитников,то счёт был бы ,как минимум иной) ах да,ещё и если не было бы болельщиков на трибунах......)
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Lana Rhoades
Ответ Parce
К чему скриншот, там в динамике смотреть надо, Фред же не остановился, он дальше прокатился и снес его
Да что ты
Это был даже не Фред, а легенда МЮ Андерсон!)
Он двумя ногами Альбу поломал(
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Зачем уметь забивать и отдавать, если можно просто купить 5 пенок в 7 матчах
Потому что из 5 пенок один ты можешь не забить, останутся только 4, один из которых оказался бесполезным против саудитов)) И вот, куда ты уйдешь со своими 3 пенками? На такие случаи нужно уметь забить как в 1/8, или отдать как в 1/4))) Еще иногда в твои ворота могут поставить 2 пенальти, умение забить с игры не помешает в такие моменты.

с 0+0 ничего не светит, просто факты.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Lana Rhoades
Главное вам пукнуть чушь Да самому в нее поверить ;)
Полу покер с женским ником🤦🏻
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Lana Rhoades
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
У Барсы в каждой игре в ЛаЛиге не дают соперникам красные но никто так много об этом не говорит. А как наоборот это случается, так все поют об этом
Главное вам пукнуть чушь
Да самому в нее поверить ;)
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Lana Rhoades
Напомнил эпизод этот лучшую игру Айтекина, когда Маскерано снес Ди Марию, и не было ни пенальти, ни кк😂
А нынешний эпизод в эпоху вар вообще абсурд
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Parce
Ответ Zlatan Ibra
Скажу, что после удаления у Барсы, мяч бы уже не попал в руку Фреда, птмчт Барса и так была прижата, а в десятером и подавно бы не пересекла середину поля.
Или мю бы расслабились и пропустили бы легкий гол, как в моменте с рафиньей.
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Лёха Жданчик
Ответ Iamliam
А как насчет подката в ногу Альбы в штрафной и волейбола Фреда?
Альба так падает от любого касания...
А Биссака сначала сыграл в мяч а остальное происходит по инерции во время движения
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Altim
Ответ Экспертное мнение
За 6.6 млн купила все трофеи в 21 веке. Пока шейхи как лахи ни одного ЛЧ не могут купить)
Ну и молодцы тогда)
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Parce
Ответ Real Madrid
В домашней игре 3:1 в пользу МЮ.
Мадридцы уже вовсю за МЮ болеют 😂😂
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Moscwow
Ответ Экспертное мнение
Нужно хотя бы 1 голевой пас уметь отдать, чтобы могли купить ЧМ, с 0+0 как у Роналду ничего не поможет)) Вон Мбаппе купили 2 пенальти в финале ЧМ, и что, помогло?
Зачем уметь забивать и отдавать, если можно просто купить 5 пенок в 7 матчах
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Александра Александрова
Ракурс был отличным для двух судей , они видели что Рэшфорд тупо подставлялся , те шел в стык , было движения ноги Рэшфорда в сторону защитника , те он ка бы подныривал под него ! И то что Мю был лучше , абсолютная чушь у Барсы даже ударов больше в створ ! Гвардиола кстати не стал ныть, что проиграли из за гола из офсайда с Мю и весь мю прикрыл ротик, типо это нормально гол из офсайда !
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Parce
Ответ Данил Кулинский
https://ibb.co/xfQZf8t а где 2?(
К чему скриншот, там в динамике смотреть надо, Фред же не остановился, он дальше прокатился и снес его
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Zhilyakov
Надо решать все в домашнем матче, МЮ по игре был как минимум не хуже.
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-1
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Экспертное мнение
Ответ Moscwow
Шейхи купили твоему нашпигованному гормону чемпионат мира, все впереди. Не удивлюсь, если скоро появятся новости, что вместе с гормонами ему и допинг кололи
Нужно хотя бы 1 голевой пас уметь отдать, чтобы могли купить ЧМ, с 0+0 как у Роналду ничего не поможет)) Вон Мбаппе купили 2 пенальти в финале ЧМ, и что, помогло?
0
-1
-1
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белошип
Ответ Pedri
Красный Каземиро и мяч попал в руку Фреда Тен Хаг на это что скажешь!!!
После удаления привоза Кунде МЮ тупо добил б судейский меньше чем клуп
И не было б уже никаких жалких разговоров от полосатых нытиков про выдуманную пенку и красную для Каземиро)
+1
-3
-2
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Данил Кулинский
Ответ Parce
А сколько, одна с половиной?
https://ibb.co/xfQZf8t
а где 2?(
0
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0
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Тайосич
Фол был 100%-й конечно, возможно даже на красную как за фол последней надежды.
+13
-5
+8
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