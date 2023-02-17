«Каждый в этом поколении думает, что у него член больше, чем у другого. Ребячество». Вратарь «Байера» Градецки о стычке с «Монако»

раскритиковал современное поколение.

По окончании матча «Байер» – « » (2:3) началась массовая стычка игроков обеих команд.

«Ок, теперь мы мотивированы. Не знаю, что они устроили после матча.

Каждый в этом новом поколении думает, что у него член больше, чем у другого. Я не понимаю этого. Ребячество», – заявил 33-летний вратарь « », не уточнив, кого имеет в виду.

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