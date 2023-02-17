«Каждый в этом поколении думает, что у него член больше, чем у другого. Ребячество». Вратарь «Байера» Градецки о стычке с «Монако»

Теги Байер Монако бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Лукаш Градецки брань Футбол

Лукаш Градецки раскритиковал современное поколение.

По окончании матча Лиги Европы «Байер» – «Монако» (2:3) началась массовая стычка игроков обеих команд.

«Ок, теперь мы мотивированы. Не знаю, что они устроили после матча.

Каждый в этом новом поколении думает, что у него член больше, чем у другого. Я не понимаю этого. Ребячество», – заявил 33-летний вратарь «Байера», не уточнив, кого имеет в виду.

Фэйл конкурента Лунева, поражение «Ромы» и мучения «Юве»: так в ЛЕ и ЛК начался плей-офф

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sakhib Dagalaev
Ответ Я всех их сделал
Было же видео из раздевалки МЮ, там всё прекрасно видно https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Ахахах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Я всех их сделал
Было же видео из раздевалки МЮ, там всё прекрасно видно https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Не понял прикол
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ ɔculpa
Это же началось с какого-то заряда фанатов одного из бывших клубов Лукаку вроде? То есть может ребята таким образом хвалили его за хорошую игру, но это стало мемом)
Про заряд я помню)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
Ответ Shuller18
А кто-нибудь вообще видел причендал Лукаку?) Будет смешно, если там обычный размер))
Это же началось с какого-то заряда фанатов одного из бывших клубов Лукаку вроде? То есть может ребята таким образом хвалили его за хорошую игру, но это стало мемом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я всех их сделал
Ответ Shuller18
А кто-нибудь вообще видел причендал Лукаку?) Будет смешно, если там обычный размер))
Было же видео из раздевалки МЮ, там всё прекрасно видно https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
Ответ Log in
Он не думает, он знает.
да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ Алекс Мелкумян
Согласен, пока Лукаку играет в футбол этот вопрос не должен обсуждаться
А кто-нибудь вообще видел причендал Лукаку?) Будет смешно, если там обычный размер))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
сам вечно косячит и еще орет - ландух полный
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Да , есть такой эпитет - « письками мериться « 💪
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Нет...нет и нет....теперь принято славой страны мериться...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Altyn Asyr
Лукаку....
Он не думает, он знает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камбоджа Иванов
Не так. Не каждый, но уже и не некоторые в этом поколении считают, что член надо засовывать в мужиков.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Микель Венгер
интересно, а как он понял на самом деле, у кого какой длины аппарат?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
luu
Смотрел игру, Градецки клоун - не выбил мяч в первом пропущенном голе и пустил два из за штрафной, если первый из них действительно был почти неберущийся и попал в мёртвую зону, то последний вполне можно было отбить.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Так надо разборки переносить в раздевалку, чтобы каждый boy next door мог pull down pants и показать, кто boss of this gym😎
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Мелкумян
Согласен, пока Лукаку играет в футбол этот вопрос не должен обсуждаться
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Лукаку: «Я не думаю. Я знаю»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altyn Asyr
Лукаку....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кузичкин
Ты бы лучше ногами играть поучился,проигрыш чисто из-за тебя
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий