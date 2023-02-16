«Челси» и «МЮ» поборются за 15-летнего эквадорского хавбека Паэса

Теги Байер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Эквадор Индепендьенте дель Валье сборная Эквадора U-17 Футбол

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 15-летним эквадорским хавбеком.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Индепендьенте дель Валье» U20 Кендри Паэс является одним из топ-талантов Южной Америки. «Челси», «МЮ» и «Байер» поборются за право подписать молодого игрока.

Паэс провел 3 матча в составе сборной Эквадора U 17, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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7 комментариев

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headmaster
Тот момент, когда очень хочется взглянуть на финансовый отчет Челси, чтобы знать сколько ещё можно потратить
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Алексей Сметанин
Скоро при рождении в роддоме будут контракты подписывать
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Altyn Asyr
вотэтодаа......
0
-2
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DolJun
уже талантов хватит на две команды, а команды нет
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-1
-1
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error505
Челси выиграет эту борьбу, я даже знаю как и почему)))
+2
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Люблю Марго Робби
Ну тут сложно будет тягаться, челси начнёт торги сразу со 100 лямов
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Акира_1
Хватит детей набирать, Боэли, купи нападающего лучше, что может в ворота попасть.
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