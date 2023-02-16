«Челси» и «МЮ» поборются за 15-летнего эквадорского хавбека Паэса
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 15-летним эквадорским хавбеком.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник «Индепендьенте дель Валье» U20 Кендри Паэс является одним из топ-талантов Южной Америки. «Челси», «МЮ» и «Байер» поборются за право подписать молодого игрока.
Паэс провел 3 матча в составе сборной Эквадора U 17, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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