Мазрауи начал работать с мячом на базе «Баварии». У защитника выявили перикардит в январе

Теги Бавария бундеслига Германия Нуссаир Мазрауи Здоровье Футбол

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи работает над возвращением на поле.

Немецкий клуб сообщил, что марокканец приступил к работе с мячом в четверг.

В начале января сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022. Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда (наружной оболочки сердечной мышцы – прим. Sports.ru).

В последний раз защитник выходил на поле 14 декабря.

В Бундеслиге у него 11 матчей и 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Расул Сабиров
С нетерпением жду,хорошо влился в состав баварии,хороший игрок🔥
+7
0
+7
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Владислав
Желаю ему скорейшего возвращения на поле!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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