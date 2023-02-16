Мазрауи начал работать с мячом на базе «Баварии». У защитника выявили перикардит в январе
Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи работает над возвращением на поле.
Немецкий клуб сообщил, что марокканец приступил к работе с мячом в четверг.
В начале января сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022. Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда (наружной оболочки сердечной мышцы – прим. Sports.ru).
В последний раз защитник выходил на поле 14 декабря.
В Бундеслиге у него 11 матчей и 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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