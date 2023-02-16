Мазрауи начал работать с мячом на базе «Баварии». У защитника выявили перикардит в январе

Защитник «Баварии» работает над возвращением на поле.

Немецкий клуб сообщил, что марокканец приступил к работе с мячом в четверг.

В начале января сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022. Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда (наружной оболочки сердечной мышцы – прим. Sports.ru).

В последний раз защитник выходил на поле 14 декабря.

В Бундеслиге у него 11 матчей и 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.