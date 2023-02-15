Коман о победе над «ПСЖ»: «Особенное событие. Это клуб, в котором я вырос. Сложно здесь праздновать, но «Бавария» довольна результатом»

подвел итоги матча против «ПСЖ».

« » на выезде обыграла парижский клуб в 1/8 финала ЛЧ (1:0). Французский вингер забил победный мяч.

«Победа на выезде – это всегда хорошо. Учитывая характер матча, возможно, мы хотели большего в начале, но в конце все было сложнее, поэтому мы будем довольствоваться победой 1:0.

Мой гол? Это то, над чем мы много работаем на тренировках. Он [Альфонсо Дэвис] сделал идеальную передачу, мне немного повезло, я пробил сильно, и у вратаря возникли проблемы.

Моя икроножная мыщца немного ноет. Нужно сделать тесты, надеюсь, это пройдет через несколько дней. Впереди три недели, есть время, чтобы составить план на ответную игру, пока мы сосредоточимся на Бундеслиге. Это еще не конец, игра была очень напряженной, в этот раз она снова будет такой», – сказал Коман.

Также Кингсли поделился впечатлениями о возвращении на стадион «ПСЖ», воспитанником которого он является.

«Это очень особенное событие. Это клуб, в котором я вырос. Это город, где я родился. Сложно праздновать здесь, но в конце концов мы все равно очень довольны победой», – добавил Коман в интервью Canal+.

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