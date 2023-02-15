Коман о победе над «ПСЖ»: «Особенное событие. Это клуб, в котором я вырос. Сложно здесь праздновать, но «Бавария» довольна результатом»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман подвел итоги матча против «ПСЖ».

«Бавария» на выезде обыграла парижский клуб в 1/8 финала ЛЧ (1:0). Французский вингер забил победный мяч.

«Победа на выезде – это всегда хорошо. Учитывая характер матча, возможно, мы хотели большего в начале, но в конце все было сложнее, поэтому мы будем довольствоваться победой 1:0.

Мой гол? Это то, над чем мы много работаем на тренировках. Он [Альфонсо Дэвис] сделал идеальную передачу, мне немного повезло, я пробил сильно, и у вратаря возникли проблемы.

Моя икроножная мыщца немного ноет. Нужно сделать тесты, надеюсь, это пройдет через несколько дней. Впереди три недели, есть время, чтобы составить план на ответную игру, пока мы сосредоточимся на Бундеслиге. Это еще не конец, игра была очень напряженной, в этот раз она снова будет такой», – сказал Коман.

Также Кингсли поделился впечатлениями о возвращении на стадион «ПСЖ», воспитанником которого он является.

«Это очень особенное событие. Это клуб, в котором я вырос. Это город, где я родился. Сложно праздновать здесь, но в конце концов мы все равно очень довольны победой», – добавил Коман в интервью Canal+.

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3 комментария

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predMBAPPE
Коман красавчик при любом раскладе👏🏻
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che kaif
Рано или поздно Коман вернется домой в Париж. Единственный топ в баварии
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dr. cage
На самом деле по Европе играет целая россыпь талантливых игроков ПСЖ, от Нкунку и Диаби и до Менди с Команом, но в ПСЖ уже два года в атаке бегает, если это так можно назвать, аргентинская нулина.. И это при том, что оболтусов там хватало и до его прихода..

Чем то напоминает Реал второй половины 00-х, когда Реал переполненый звездами регулярно огребал от своих воспитанников.. Сольдадо, Маты, Негредо, Гранеро и др.
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