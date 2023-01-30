«Интер» cделал запрос по Магуайру. Харри хочет остаться в «МЮ» до лета (Daily Mail)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Харри Магуайр Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заинтересовал «Интер».

По сведениям Daily Mail, «нерадзурри» направили манкунианцам запрос насчет аренды. Они ищут замену Милану Шкриньяру, переходящему в «ПСЖ».

Магуайр предпочел бы остаться в «МЮ» до лета и оценить свое положение, после чего принимать решение о будущем. «МЮ» тоже хотел бы оставить защитника до конца сезона.

В АПЛ-2022/23 англичанин провел 8 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Gani
Ответ Дриблинг Рэшфорда
он там лучшим цз лиги будет
Согласен. А вот условный Лисандро там может и провалиться. А все потому что вроде и тут и там футбол, но, как говорится, есть нюанс.
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Under
Ответ Дриблинг Рэшфорда
он там лучшим цз лиги будет
Да там даже Смоллинг заиграл.
+2
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Sevuska
Ответ Fruity Bang
Это не голова, а произведение искусства!
Я и говорю « Чёрный квадрат « Малевича .
+1
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Eugn_eugn
Ответ Football poet
Ну, кстати, для Серии А мне кажется Магуайр очень даже хорошо впишется
Тем более учитывая уход Шкриньяра
0
0
0
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Special One
Ответ Football poet
Ну, кстати, для Серии А мне кажется Магуайр очень даже хорошо впишется
Будет лучшим в лиге
+3
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+3
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Растиньяк
Они просто решили поржать?
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Zhashkovets
Серия А сейчас на таком уровне, что Смоллинга и Томори там чуть ли не богоподобными называют, я боюсь представить кем там Магуайра коронуют...
+9
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+9
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a2wai
С третьего ЦЗ они переключились на четвертого, и снова неудача.
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Fruity Bang
Ответ Sevuska
Магвайр сможет заменить Лукаку в нападении Интера - он также славно мажет по пустым в упор квадратной головой .
Это не голова, а произведение искусства!
+2
0
+2
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Aleksey Yashin
-Шкриньяр
+Магуайр
А как мы знаем из уроков математики, минус на плюс даёт минус
+2
-1
+1
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Дриблинг Рэшфорда
Ответ Football poet
Ну, кстати, для Серии А мне кажется Магуайр очень даже хорошо впишется
он там лучшим цз лиги будет
+13
-4
+9
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Football poet
Ну, кстати, для Серии А мне кажется Магуайр очень даже хорошо впишется
+19
-2
+17
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Sevuska
Магвайр сможет заменить Лукаку в нападении Интера - он также славно мажет по пустым в упор квадратной головой .
+15
-1
+14
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SternDesSüdens
Видимо на базе свой холодильник вышел из строя, вот решили новый прибрать
+2
-1
+1
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