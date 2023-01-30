«Интер» cделал запрос по Магуайру. Харри хочет остаться в «МЮ» до лета (Daily Mail)
Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заинтересовал «Интер».
По сведениям Daily Mail, «нерадзурри» направили манкунианцам запрос насчет аренды. Они ищут замену Милану Шкриньяру, переходящему в «ПСЖ».
Магуайр предпочел бы остаться в «МЮ» до лета и оценить свое положение, после чего принимать решение о будущем. «МЮ» тоже хотел бы оставить защитника до конца сезона.
В АПЛ-2022/23 англичанин провел 8 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
+Магуайр
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