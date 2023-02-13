Глава судей РФС о Пустовойтовой в РПЛ: «Женщинам во всем мире делается протекция, но у нее в Первой лиге не так много игр – это будет нечестно по отношению к мужчинам»

высказался о возможности судить матчи Мир .

Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром в российском футболе. Ранее она работала на матчах Мир РПЛ в качестве резервного арбитра. В качестве главного арбитра Пустовойтова обслуживала матчи Мелбет Первой лиги – в ее активе 8 матчей с сезона-2020/21.

«Все зависит от нее. Понятно, что женщинам во всем мире делается определенная протекция, чтобы развивать и женское судейство, и женский футбол, чтобы в него инвестировали, в том числе и РФС. В любом случае, нужно провести 30-40 матчей в Первой лиге, чтобы претендовать на работу в РПЛ.

У Насти не так много игр в Первой лиге, чтобы говорить о том, что она может работать в Премьер-лиге, это будет нечестно по отношению к мужчинам. А так, она работала в качестве резервного судьи и VAR. Все нужно заслужить.

Для развития женского судейства можно делать определенные исключения, но они тоже должны быть в разумных рамках, а не так, что она нам очень нравится и мы запускаем ее на такой уровень, когда она сама еще не готова. Мы больше желаем, чтобы она вернулась к международной карьере и там показывала себя», – сказал глава департамента судейства .

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