Эммануэль Пети: «Сити» не так силен, как раньше – им можно забить. Они сдали психологически во 2-м тайме с «Виллой»

считает, что «Арсенал» может победить «Манчестер Сити».

– знает слабые стороны «Сити» лучше, чем кто-либо другой, ведь он много лет был помощником . Как вы думаете, есть ли у «Сити» какие-то особые слабые места, которыми может воспользоваться «Арсенал»?

– Да, конечно. Артета прекрасно знает, как работает Гвардиола, и он также разбирается в тактике, потому что старается делать то же самое в « ». Но помимо этого, я видел игру «Сити» (матч 23-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1) – прим. Sports.ru) – они были великолепны в первом тайме.

Они напомнили мне о том времени, когда они были непобедимы на поле. Но во втором тайме они сдали психологически, потеряли концентрацию, позволили «Астон Вилле» вернуться и забить гол. «Вилла» забила только один гол, но должна была забить больше во втором тайме.

Так что с начала сезона «Сити» выглядит сильным, но не таким сильным, как раньше, потому что в той игре были возможности забить. Даже если они контролируют ход игры, все равно есть возможности забить им. Я думаю, что Артета и «Арсенал» знают об этом.

Вспомните, когда они обыграли «Манчестер Юнайтед», забив на самой последней минуте матча. Я был на стадионе, и атмосфера была потрясающей. Я не помню, когда видел такое в последний раз.

Так что я уверен, что болельщики будут поддерживать свою команду – они знают, что в данный момент «Арсенал» испытывает трудности, и это, вероятно, самая важная игра сезона для них в Премьер-лиге, – сказал экс-хавбек «Арсенала».

«Арсенал» и « » сегодня сыграют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.

«У «Арсенала» был 8-очковый отрыв пару недель назад, а теперь «Сити» с чемпионским опытом может выйти на 1-е место. Это серьезное психологическое испытание». Пети о матче лидеров АПЛ

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