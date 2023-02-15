Хавбек «Урала» Сунгатулин о том, сколько ему нужно в месяц: «250 тысяч. Могу и на 100 жить, умею экономить. Перевожу маме деньги, недавно теплицы новые купила»
Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни.
– Какая самая большая покупка с футбольных денег?
– iPhone 14.
– А из предметов гардероба?
– Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины. Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.
– Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?
– Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.
– А родителям подарки купил?
– У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги? Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей Cartier (бренд ювелирных изделий – прим. Sports.ru), чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить нелогично. А так – каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.
– Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?
– 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной, – сказал полузащитник «Урала».
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— Да? — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. — Куда ж это я пойду? Мне здесь зарплату платят.
— Да ведь твоя зарплата говно, — сказал ангел. — На неё всё равно ничего не купишь, кроме дорожки кокаина раз в месяц.
Вован смерил ангела взглядом.
— Знаешь что, лох, — сказал он, — лети-ка отсюда.
Ангел, судя всему, обиделся — взмахнув крыльями, он взвился в черное небо и скоро превратился в крохотную снежинку, летящую вертикально вверх.
Вован чуть приподнялся на задних ногах и поглядел на далёкую цепочку тусклых огней. Кайф был порушен. Впрочем, это уже не играло роли, потому что пора было бежать назад.
— Зарплата говно, — повторил Вован, изготавливаясь к старту. — Во баран, а? Хоть бы Сейси почитал, или Какса. Зарплата здесь обалденная. Просто… Просто такой дорогой кокаин. © Пелевин
Питание:
Рыба, морепродукты, говядина, это дороже среднего даже если готовить самому.
Одежда:
Человеку хочется покупать качественный шмот, но практичный, а те же найки берут от 5к за кроссовки.
Ну и подумайте.
Я живу в москве и для конфортной жизни при своей квартире нужно минимум 150к. 200 прям идеал среднего класса.
Ща заминусуют, понимаю, но запросы проф.спортсмена большинство людей не понимают.