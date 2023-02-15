Хавбек «Урала» Сунгатулин о том, сколько ему нужно в месяц: «250 тысяч. Могу и на 100 жить, умею экономить. Перевожу маме деньги, недавно теплицы новые купила»

рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни.

– Какая самая большая покупка с футбольных денег?

– iPhone 14.

– А из предметов гардероба?

– Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины. Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.

– Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?

– Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.

– А родителям подарки купил?

– У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги? Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей Cartier (бренд ювелирных изделий – прим. Sports.ru), чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить нелогично. А так – каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.

– Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?

– 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной, – сказал полузащитник « ».

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