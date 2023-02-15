Хавбек «Урала» Сунгатулин о том, сколько ему нужно в месяц: «250 тысяч. Могу и на 100 жить, умею экономить. Перевожу маме деньги, недавно теплицы новые купила»

Теги премьер-лига Россия Урал стиль деньги Фаниль Сунгатулин Футбол

Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни.

– Какая самая большая покупка с футбольных денег?

– iPhone 14.

– А из предметов гардероба?

– Недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины. Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike.

– Есть Dior по цене iPhone, есть дороже. Ты какие взял?

– Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу.

– А родителям подарки купил?

– У меня мама – любитель сада и огорода. Думал, что бы ей такого подарить: может, кольца, серьги? Потом прикинул: ну какой смысл дарить ей Cartier (бренд ювелирных изделий – прим. Sports.ru), чтобы она потом в нем по огороду ходила? Поэтому украшения всякие дарить нелогично. А так – каждый месяц перевожу деньги, она вот недавно на них теплицы новые купила, довольна.

– Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?

– 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной, – сказал полузащитник «Урала».

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25 комментариев

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Григорий Гашников
Ответ Птюч
ныть ты будешь. И никогда столько не будешь зарабатывать.
хм, странная агрессия, вроде хорошо общались)
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Доктор Верховцев
Ответ Metalloid
Какие же странные люди в комментах. Давайте так, 100к для жизни это реально немного для проф.спортсмена. Питание: Рыба, морепродукты, говядина, это дороже среднего даже если готовить самому. Одежда: Человеку хочется покупать качественный шмот, но практичный, а те же найки берут от 5к за кроссовки. Ну и подумайте. Я живу в москве и для конфортной жизни при своей квартире нужно минимум 150к. 200 прям идеал среднего класса. Ща заминусуют, понимаю, но запросы проф.спортсмена большинство людей не понимают.
Пятак за кроссы? Это ж дёшево, не?
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Птюч
Ответ Григорий Гашников
спасибо, буду
ныть ты будешь. И никогда столько не будешь зарабатывать.
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Григорий Гашников
Ответ Птюч
так учись, делай карьеру и будешь зарабатывать. Может даже больше. Не все сразу.
спасибо, буду
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Птюч
Ответ Григорий Гашников
я говорю про уровень оплаты труда почасовой в соответствии с уровнем нормальной жизни, понятно, что кто не работает из диванного принципа, тот не ест.
так учись, делай карьеру и будешь зарабатывать. Может даже больше. Не все сразу.
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Григорий Гашников
Ответ Птюч
это с чего все должны получать такую зарплату? может еще сидя на диване вам должны приносить, а вы ни хрена делать не будете?
я говорю про уровень оплаты труда почасовой в соответствии с уровнем нормальной жизни, понятно, что кто не работает из диванного принципа, тот не ест.
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Добрый Ретроград
Ответ Птюч
каждому свое.
Само собой.
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Добрый Ретроград
— Слушай, — сказал ангел, озираясь по сторонам, — чего ты здесь маешься? Пошли отсюда. Тебя ведь здесь уже давно никто не держит.
— Да? — недружелюбно сказал Вован, чувствуя, как по зеркалу кайфа поползла мелкая противная рябь. — Куда ж это я пойду? Мне здесь зарплату платят.
— Да ведь твоя зарплата говно, — сказал ангел. — На неё всё равно ничего не купишь, кроме дорожки кокаина раз в месяц.
Вован смерил ангела взглядом.
— Знаешь что, лох, — сказал он, — лети-ка отсюда.
Ангел, судя всему, обиделся — взмахнув крыльями, он взвился в черное небо и скоро превратился в крохотную снежинку, летящую вертикально вверх.
Вован чуть приподнялся на задних ногах и поглядел на далёкую цепочку тусклых огней. Кайф был порушен. Впрочем, это уже не играло роли, потому что пора было бежать назад.
— Зарплата говно, — повторил Вован, изготавливаясь к старту. — Во баран, а? Хоть бы Сейси почитал, или Какса. Зарплата здесь обалденная. Просто… Просто такой дорогой кокаин. © Пелевин
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Птюч
Ответ Добрый Ретроград
Кокс
каждому свое.
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Птюч
Ответ Григорий Гашников
смысл не в том, что 250к много, а в том, что все в России должны получать такую зарплату как базис
это с чего все должны получать такую зарплату? может еще сидя на диване вам должны приносить, а вы ни хрена делать не будете?
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Добрый Ретроград
Ответ Птюч
рестораны, девочек.
Кокс
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Птюч
Ответ Khrom-1970
А на 10 не пробовал..
а ты пробовал?
+1
-1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Михо
Dior кроссовки сильно дешевле айфона это фейк. Это очень дорогая фирма и распродаж и скидок, как и у LV, не бывает
Айфон может стоить 150, диоровские кеды 100.
+1
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Григорий Гашников
смысл не в том, что 250к много, а в том, что все в России должны получать такую зарплату как базис
+2
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Антоха Картоха
Ответ Михо
Dior кроссовки сильно дешевле айфона это фейк. Это очень дорогая фирма и распродаж и скидок, как и у LV, не бывает
Так это Диор мэйд ин турки
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Khrom-1970
А на 10 не пробовал..
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Metalloid
Какие же странные люди в комментах. Давайте так, 100к для жизни это реально немного для проф.спортсмена.
Питание:
Рыба, морепродукты, говядина, это дороже среднего даже если готовить самому.
Одежда:
Человеку хочется покупать качественный шмот, но практичный, а те же найки берут от 5к за кроссовки.
Ну и подумайте.
Я живу в москве и для конфортной жизни при своей квартире нужно минимум 150к. 200 прям идеал среднего класса.

Ща заминусуют, понимаю, но запросы проф.спортсмена большинство людей не понимают.
+11
-3
+8
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nicknametoyou
в екб вариантов то для разнообразных денежных трат совсем не густо, развлекухи сельские, заведений приличных - кот наплакал.. ну 70 за аренду, к примеру и грубо говоря 150к в одну каску надо ещё постараться спустить)
+1
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FEZ10
Ответ balander09
это ж за сколько он снимает жилье и на что тратит столько?)
Там же написано для комфортной жизни .30-40 на жилье ,остальное уйдёт даже если ходить вечером отдыхать
+1
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antiginer
Прожить "экономно" на 100000-мечта многих
+8
-2
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Ответ balander09
это ж за сколько он снимает жилье и на что тратит столько?)
Походу он стадион арендует, вернее так ему в клубе говорят, когда ЗП начисляют
0
-2
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Михо
Dior кроссовки сильно дешевле айфона это фейк. Это очень дорогая фирма и распродаж и скидок, как и у LV, не бывает
+6
-1
+5
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Птюч
Ответ balander09
это ж за сколько он снимает жилье и на что тратит столько?)
рестораны, девочек.
+1
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Spaten
Не от Найк это Адидас же надо было брать
+1
-2
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balander09
это ж за сколько он снимает жилье и на что тратит столько?)
+1
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