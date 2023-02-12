Савич удален трижды в 5 последних матчах за «Атлетико»

Теги Сельта Атлетико Ла Лига Кубок Испании дисквалификации судьи Харис Сеферович Стефан Савич Футбол

Стефан Савич удалился с поля три раза в 5 последних матчах за «Атлетико».

В игре 21-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0) защитник «Атлетико» получил красную карточку на 70-й минуте за фол последней надежды на Харисе Сеферовиче.

Ранее Савич был удален с поля в концовке матча 16-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:1) за потасовку с Ферраном Торресом, получив двухматчевую дисквалификацию. Также защитник получил красную карточку в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реала» за фол на Эдуардо Камавинга.

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