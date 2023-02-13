Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле в свитере клуба и с пиротехникой

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Супербоул Канзас-Сити Антуан Гризманн соцсети Футбол

Антуан Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле.

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции активно следит за американскими спортивными соревнованиями. В своем инстаграме Гризманн опубликовал видео, на котором он празднует победу «Канзас-Сити» над «Филадельфией» в Супербоуле.

На видео Гризманн одет в клубный свитер с номером 7, а на заднем плане видны залпы фейерверка.

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2 комментария

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xQcoW
Жал, закончил карьеру после рычага. Последние новости о нем никак не касаются соккер
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Адепт Суперлиги
А зачем он шапку надел? Чтобы за цвет волос люлей не надавали?) Вроде не в Бутово живёт же.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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