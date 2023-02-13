Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле в свитере клуба и с пиротехникой
Антуан Гризманн отпраздновал победу «Канзас-Сити» в Супербоуле.
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции активно следит за американскими спортивными соревнованиями. В своем инстаграме Гризманн опубликовал видео, на котором он празднует победу «Канзас-Сити» над «Филадельфией» в Супербоуле.
На видео Гризманн одет в клубный свитер с номером 7, а на заднем плане видны залпы фейерверка.
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