Федотов о ЦСКА: «Гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше преодолеть это раньше, чем столкнуться дома»

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Владимир Федотов подвел итоги товарищеского матча с «Динамо» (2:1).

«Победа очень важна и в эмоциональном, в психологическом плане. Играли на непростом поле, мы для болельщиков перешли на это поле, на первом лучше качество. Было много хороших ситуаций. Мы увидели динамичную игру с хорошими комбинациями, красивыми голами, в том числе в наши ворота – с левой ноги в девятку. Единственный момент в первом тайме, когда мы не оказали давление на бьющего, – пропускаем гол. Команда хорошо отреагировала, мы продолжали делать те элементы, которые планировали, голы пришли. Мы могли увеличивать счет. Последняя передача – есть над чем работать.

Возобновление сезона не за горами, от матча к матчу мы должны становиться лучше в плане формы. К сожалению, гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше раньше это преодолеть, чем столкнуться с этим дома.

Я бы выделил всю команду, молодые стараются, проявляют героизм, для них это серьезная психоэмоциональная нагрузка. Они хорошо адаптировались в коллективе», – сказал главный тренер ЦСКА.

В воскресенье, 19 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином».

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3 комментария

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RSI
Ответ Direct free kick
Ну что помогла вам вакцинация? Конечно же нет
Что, вакцинировались от ОРЗ? Я что-то пропустил?
+1
0
+1
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The world champion 1998
Ответ Direct free kick
Ну что помогла вам вакцинация? Конечно же нет
Ну, раз так доктор говорит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ну что помогла вам вакцинация? Конечно же нет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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