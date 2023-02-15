Федотов о ЦСКА: «Гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше преодолеть это раньше, чем столкнуться дома»

подвел итоги товарищеского матча с « » (2:1).

«Победа очень важна и в эмоциональном, в психологическом плане. Играли на непростом поле, мы для болельщиков перешли на это поле, на первом лучше качество. Было много хороших ситуаций. Мы увидели динамичную игру с хорошими комбинациями, красивыми голами, в том числе в наши ворота – с левой ноги в девятку. Единственный момент в первом тайме, когда мы не оказали давление на бьющего, – пропускаем гол. Команда хорошо отреагировала, мы продолжали делать те элементы, которые планировали, голы пришли. Мы могли увеличивать счет. Последняя передача – есть над чем работать.

Возобновление сезона не за горами, от матча к матчу мы должны становиться лучше в плане формы. К сожалению, гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше раньше это преодолеть, чем столкнуться с этим дома.

Я бы выделил всю команду, молодые стараются, проявляют героизм, для них это серьезная психоэмоциональная нагрузка. Они хорошо адаптировались в коллективе», – сказал главный тренер ЦСКА.

В воскресенье, 19 февраля, проведет товарищеский матч с «Рубином».

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