Гвардиола об «Арсенале»: «Лучшая команда АПЛ прямо сейчас. Мы готовимся к серьезной битве»

поделился ожиданиями от матча против « ».

«На данный момент это лучшая команда Премьер-лиги. Они провели невероятный первый круг. Мы испытали это на себе несколько недель назад, когда играли с ними в Кубке Англии, – они очень целеустремлены и остры.

Мы должны попытаться прочитать игру. Это будет серьезная битва во всех смыслах этого слова, и к этому нужно быть готовыми. Конечно, это важно, потому что мы можем набрать очки, а лучшая команда в лиге, возможно, нет. Но впереди «Ноттингем Форест», а затем чемпионов, и наши следующие шесть матчей пройдут на выезде. У меня предчувствие, что может случиться многое.

и Лига чемпионов – это турниры на выбывание, и мы стараемся побеждать в последних матчах Премьер-лиги, оставаясь в гонке. Это наша цель, и я бы сказал, что матч в среду поможет нам в ее достижении», – сказал главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал – «Манчестер Сити». Начало – в 22:30 по московскому времени.

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