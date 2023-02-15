Гвардиола об «Арсенале»: «Лучшая команда АПЛ прямо сейчас. Мы готовимся к серьезной битве»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«На данный момент это лучшая команда Премьер-лиги. Они провели невероятный первый круг. Мы испытали это на себе несколько недель назад, когда играли с ними в Кубке Англии, – они очень целеустремлены и остры.

Мы должны попытаться прочитать игру. Это будет серьезная битва во всех смыслах этого слова, и к этому нужно быть готовыми. Конечно, это важно, потому что мы можем набрать очки, а лучшая команда в лиге, возможно, нет. Но впереди «Ноттингем Форест», а затем Лига чемпионов, и наши следующие шесть матчей пройдут на выезде. У меня предчувствие, что может случиться многое.

Кубок Англии и Лига чемпионов – это турниры на выбывание, и мы стараемся побеждать в последних матчах Премьер-лиги, оставаясь в гонке. Это наша цель, и я бы сказал, что матч в среду поможет нам в ее достижении», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал – «Манчестер Сити». Начало – в 22:30 по московскому времени.

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10 комментариев

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Михо
Сегодня матч АПЛ затмевает матчи ЛЧ
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dnch9
МЮ нужна ничья…
0
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ман сити фейк
Ответ Sevuska
Чтобы выиграть у Пепа Арсенал должен доминировать 😎
По моему наоборот когда Арсенал проиграет матч, Артета говорит про доминирование
+1
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Sevuska
Чтобы выиграть у Пепа Арсенал должен доминировать 😎
0
-1
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Vatikan
Ответ ман сити фейк
Не видел более тупого коммента
Теперь ты видел всё, мои поздравления!🥳
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Vatikan
Ответ Ллб
С вашим никнеймом больше подойдет опрос по теме : верующие ставим плюс, атеисты ставим минус
😀
+1
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ман сити фейк
Ответ Vatikan
Кто за кого? Ставим плюс, если за Арсенал, ставим минус, если за МС!
Не видел более тупого коммента
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Ллб
Ответ Vatikan
Кто за кого? Ставим плюс, если за Арсенал, ставим минус, если за МС!
С вашим никнеймом больше подойдет опрос по теме : верующие ставим плюс, атеисты ставим минус
+2
-2
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ман сити фейк
Два года назад не мог и подумать Арсенал с Ливерпулем меняются местами.
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Vatikan
Кто за кого? Ставим плюс, если за Арсенал, ставим минус, если за МС!
+9
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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